Ці 5 рослин можуть процвітати навіть у кімнаті без вікон: ідеальні для лінивих господарів

Полиця, заповнена красивими зеленими вазонами – це мрія багатьох людей. Втім, чимало з них не наважуються завести кімнатні рослини через погане освітлення в оселі чи побоювання, що в них не вийде доглядати за рослинами як слід.

Якщо ви хочете швидко освіжити інтер'єр у домі, кімнатні рослини – це ідеальний варіант. І хоча зазвичай для них потрібні сонячні підвіконня, деякі рослини можуть рости навіть з мінімальною кількістю світла, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Які рослини потребують не так багато світла?

Якщо у вас є вдосталь штучного світла, як-от ламп, чимало рослин можуть спокійно рости у кімнатах, де взагалі немає вікон.

Заміокулькас

Ця кімнатна рослина чудова тим, що майже не потребує особливого догляду та чудово росте за невеликої кількості світла. Втім, що менше світла вона отримує, то повільніше буде рости, тож поява нового листя може зайняти певний час. І ці багаторічні рослини ідеально підходять для початківців, адже мають товсте зелене листя і можуть досить довго обходитися без поливу.



Заміокулькас можна вирощувати у кімнаті без вікон / Фото Pexels

Зміїна рослина

Драцена – це чудовий вибір для людей, що не мають добре освітленого житла. Ця витривала, вічнозелена та багаторічна рослина ідеально підходить для людей, що не мають часу на догляд за вазонами. Вона добре росте за поганого освітлення та добре переносить тривалу відсутність поливу, пише Martha Stewart.

Аглаонема

Китайська вічнозелена рослина буває різних кольорів та може процвітати в умовах низької освітленості. Це – ще один чудовий варіант для початківців, адже вона повільно росле, невибаглива та підійде практично для будь-якої кімнати.

Ще одна перевага аглаонеми – це те, що вона яскрава та строката, і може миттєво оживити простір.

Лудізія

Також ця рослина відома як тигрова орхідея та має смугасте листя, що виділяється значно більше ніж квіти. Ці рослини можуть рости навіть за дуже слабкого світла, і, на відміну від інших видів орхідей, лудізії вирощують переважно заради красивого та яскравого листя.

Аспідистра

Це популярна кімнатна рослина, і недарма: вона може виживати у суворих умовах та навіть за досить низького рівня освітлення. Аспідистра – це одна з найстійкіших рослин, що ви тільки можете вирощувати вдома. Вона легко перенесе кілька пропущених поливів та потребує хіба що захисту від прямих сонячних променів, аби уникнути опіків листя.

Що ще про догляд за кімнатними рослинами варто знати?