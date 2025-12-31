Эти 5 растений могут процветать даже в комнате без окон: идеальные для ленивых хозяев
- Некоторые комнатные растения, такие как замиокулькас, змеиное растение, аглаонема, лудизия и аспидистра, могут расти в условиях низкого освещения и требуют минимального ухода.
- Эти растения идеально подходят для помещений без окон и для людей, которые не имеют много времени на уход за ними.
Полка, заполненная красивыми зелеными вазонами – это мечта многих людей. Впрочем, многие из них не решаются завести комнатные растения из-за плохого освещения в доме или опасения, что у них не получится ухаживать за растениями как следует.
Если вы хотите быстро освежить интерьер в доме, комнатные растения – это идеальный вариант. И хотя обычно для них нужны солнечные подоконники, некоторые растения могут расти даже с минимальным количеством света, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Какие растения требуют не так много света?
Если у вас есть достаточно искусственного света, например ламп, немало растений могут спокойно расти в комнатах, где вообще нет окон.
Замиокулькас
Это комнатное растение замечательное тем, что почти не требует особого ухода и прекрасно растет при небольшом количестве света. Впрочем, чем меньше света она получает, тем медленнее будет расти, поэтому появление новых листьев может занять определенное время. И эти многолетние растения идеально подходят для начинающих, ведь имеют толстые зеленые листья и могут достаточно долго обходиться без полива.
Замиокулькас можно выращивать в комнате без окон / Фото Pexels
Змеиное растение
Драцена – это отличный выбор для людей, не имеющих хорошо освещенного жилья. Эта выносливая, вечнозеленая и многолетнее растение идеально подходит для людей, не имеющих времени на уход за вазонами. Она хорошо растет при плохом освещении и хорошо переносит длительное отсутствие полива, пишет Martha Stewart.
Аглаонема
Китайское вечнозеленое растение бывает разных цветов и может процветать в условиях низкой освещенности. Это – еще один отличный вариант для начинающих, ведь она медленно растет, неприхотлива и подойдет практически для любой комнаты.
Еще одно преимущество аглаонемы – это то, что она яркая и пестрая, и может мгновенно оживить пространство.
Лудизия
Также это растение известно как тигровая орхидея и имеет полосатые листья, что выделяется значительно больше чем цветы. Эти растения могут расти даже при очень слабом свете, и, в отличие от других видов орхидей, лудизии выращивают преимущественно ради красивых и ярких листьев.
Аспидистра
Это популярное комнатное растение, и недаром: она может выживать в суровых условиях и даже при достаточно низком уровне освещения. Аспидистра – это одно из самых стойких растений, что вы только можете выращивать дома. Она легко перенесет несколько пропущенных поливов и требует разве что защиты от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов листьев.
Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?
Иногда случается так, что фикус начинает терять листья зимой из-за холода и недостаточного количества света. И не все цветоводы знают, возможно ли это остановить.
Кроме того, особое внимание зимой следует уделить поливу рождественского кактуса. Если все сделать правильно, он будет цвести до весны.
