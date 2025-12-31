Эти 5 растений могут процветать даже в комнате без окон: идеальные для ленивых хозяев

Полка, заполненная красивыми зелеными вазонами – это мечта многих людей. Впрочем, многие из них не решаются завести комнатные растения из-за плохого освещения в доме или опасения, что у них не получится ухаживать за растениями как следует.

Если вы хотите быстро освежить интерьер в доме, комнатные растения – это идеальный вариант. И хотя обычно для них нужны солнечные подоконники, некоторые растения могут расти даже с минимальным количеством света, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Как избавиться от разлитого воска от свечи: результат удивит

Какие растения требуют не так много света?

Если у вас есть достаточно искусственного света, например ламп, немало растений могут спокойно расти в комнатах, где вообще нет окон.

Замиокулькас

Это комнатное растение замечательное тем, что почти не требует особого ухода и прекрасно растет при небольшом количестве света. Впрочем, чем меньше света она получает, тем медленнее будет расти, поэтому появление новых листьев может занять определенное время. И эти многолетние растения идеально подходят для начинающих, ведь имеют толстые зеленые листья и могут достаточно долго обходиться без полива.



Замиокулькас можно выращивать в комнате без окон / Фото Pexels

Змеиное растение

Драцена – это отличный выбор для людей, не имеющих хорошо освещенного жилья. Эта выносливая, вечнозеленая и многолетнее растение идеально подходит для людей, не имеющих времени на уход за вазонами. Она хорошо растет при плохом освещении и хорошо переносит длительное отсутствие полива, пишет Martha Stewart.

До речі, знайти кімнатні рослини чи вазони до них за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для догляду за рослинами. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Аглаонема

Китайское вечнозеленое растение бывает разных цветов и может процветать в условиях низкой освещенности. Это – еще один отличный вариант для начинающих, ведь она медленно растет, неприхотлива и подойдет практически для любой комнаты.

Еще одно преимущество аглаонемы – это то, что она яркая и пестрая, и может мгновенно оживить пространство.

Лудизия

Также это растение известно как тигровая орхидея и имеет полосатые листья, что выделяется значительно больше чем цветы. Эти растения могут расти даже при очень слабом свете, и, в отличие от других видов орхидей, лудизии выращивают преимущественно ради красивых и ярких листьев.

Аспидистра

Это популярное комнатное растение, и недаром: она может выживать в суровых условиях и даже при достаточно низком уровне освещения. Аспидистра – это одно из самых стойких растений, что вы только можете выращивать дома. Она легко перенесет несколько пропущенных поливов и требует разве что защиты от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов листьев.

Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?