Дуже часто стільниці на кухнях стають такими захаращеними, що на них вже не вистачає місця для безпосередньо готування. І для того, аби цього не сталося, слід подбати про те, аби прибрати звідти зайві речі.

Дуже багато поверхонь на кухні перетворюються на звалища для речей, яким немає іншого місця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Що не варто тримати на стільницях?

Прилади, якими ви користуєтеся щодня

Мінімалісти намагаються тримати стільниці максимально пустими, і тому навіть техніку, що використовується щодня, як-от кавомолка чи тостер, намагаються прибирати після використання. Якщо ви дозволите навіть кільком побутовим приладам жити на стільниці, це може відкрити шлях для переміщення туди навіть більшої кількості речей.

Прилади, якими ви користуєтеся рідко

Можливо, міксер чи блендер – це корисні прилади, та якщо ви користуєтеся ними нечасто, вони точно не мають займати місце на кухні. Найкраще зберігати такі речі у шафі чи коморі та діставати за необхідності.

Блоки для ножів

Може видатися, що підставка для ножів – це річ, без якої на кухні просто не обійтися. Втім, є набагато кращий спосіб зберігати ножі, що зовсім не займає місця на стільниці – і це магнітна смужка на стіні.

Підставки для посуду

Звісно, і мінімалісти використовують різноманітне кухонне начиння – як-от лопатки чи дерев'яні ложки. Втім, вони не тримають його на стільницях, а зберігають у шухлядах.

Паперові рушники

Часто обійтися без них на кухні просто неможливо, але вони точно не мають займати багато місця на вашій стільниці. Натомість розумним рішенням стане тримач, що вмонтовується під шафою, або ж на стіні, пише Homes&Gardens.

Що ще слід зробити на кухні?