Пролежить місяцями: яку їжу купити на випадок повного блекауту

Тривалі відключення світла змушують не лише змінити звичний наш побут, але й запастися продуктами, які зможуть пролежати вдома кілька місяців. Планування запасів їжі – це необхідність, коли холодильник чи магазини недоступні.

Під час тривалих відключень світла, запас води та їжі – це основне, що має бути вдома, пише 24 Канал. Можна не готувати страви наперед, але знати, що вдома є їжа, яка не зіпсується без холодильника та не потребує електроенергії для її приготування.

Які продукти придбати на період блекаутів?

Основний запас їжі повинен бути таким, що зможе зберігатися вдома тривалий час. Фахівці радять зберігати вдома калорійні та харчові цінні продукти – білки, жири та вуглеводи.

До базових продуктів входять крупи, макаронні вироби та консерви. Рис, гречка, пшоно, бобові та макарони добре зберігаються в сухому місці й легко готуються навіть на газовій плиті.



До базових продуктів входять крупи та макаронні вироби / Фото Pexels

М’ясні, рибні, овочеві та бобові консерви є джерелом білка та енергії. Вони здатні зберігатися роками. Коли немає електрики, їх навіть не доведеться готувати.

Також варто придбати сухі продукти та сипучі запаси. Сіль, цукор та мед – майже не псуються та завжди знадобляться. Ще корисними будуть сухе молоко, сухі крупи, сніданки та пластівці.

Насіння, горіхи та сухофрукти – це гарне джерело калорій, корисних жирів та протеїну. Якщо їх зберігати в герметичних контейнерах, то вони зможуть прослужити набагато довше.

Не псуються без холодильника овочі та фрукти, проте їх варто з’їдати й не давати їм довго залежуватися. У прохолодному темному місці добре зберігається картопля, морква, цибуля, буряк та капуста. А от яблука чи цитрусові здатні в сухому прохолодному місці простояти кілька тижнів.

До корисних запасів належить вода. Нею треба запастися в пляшках чи каністрах. А ще можна зберігати вдома упаковані соки, чай та каву. Підтримувати сили допоможуть горіхи, шоколад, печиво, крекери, енергетичні батончики тощо.

Як розігріти їжу, коли немає світла?

Для розігріву їжі без світла можна використовувати сито на каструлі з водою на газовій плиті, накривши його кришкою для швидшого ефекту, йдеться в тіктоці блогерки Марини. Є ще один варіант, лайфхаком якого є кришка від банки. Щоб розігріти їжу, потрібно поставити тарілку з їжею на кришку в сковорідці з водою на газовій плиті, накривши її кришкою для рівномірного прогрівання.

Які ще лайфхаки варто знати?