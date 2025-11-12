3 прилади, які не можна підключати до подовжувачів: це може бути небезпечно

Подовжувачі – зручна річ у кожній оселі. Часто до них підключені кілька девайсів, та виявляється, що певні потужні прилади краще вмикати у стаціонарну стінну розетку.

Більшість з нас навіть не підозрює, що підключає зовсім не ті прилади до подовжувача, пише 24 Канал з посиланням на Express. Кожен подовжувач має свій ліміт струму. Якщо підключати пристрій з високим споживанням енергії, то кабель може перегрітися, а це може призвести до займання.

Які прилади не можна вмикати в подовжувач?

Мікрохвильова піч

Навіть кілька хвилин роботи мікрохвильової печі споживають багато струму. Подовжувач не здатен витримувати постійно таке навантаження.

Холодильник

Цей прилад працює постійно. Через безперервне споживання електрики кабель може перегріватися, тож це збільшить ризик короткого замикання.



Холодильник не можна під'єднувати до подовжувача / Фото Pexels

Пральна машина

Під час прання двигун і нагрівач споживають однаково багато енергії. Якщо пральна машина під’єднана через подовжувач – то це потенційна небезпека.

Якщо у вас є сумніви, чи витримає подовжувач певний прилад – перевірте потужність обох пристроїв. Якщо показники близькі, то краще не ризикувати. Подовжувачі створені для тимчасових потреб, тому постійно їх використовувати не варто.

Які ще пристрої не можна підключати?

До небезпечного списку також потрапляють посудомийні машини, сушарки для білизни, портативні електрообігрівачі та інші прилади, пише Real Simple.

Кавоварки, тостери й інша невелика техніка хоч і виглядають компактно, але всередині них приховані потужні нагрівальні елементи, які споживають багато електроенергії. Подовжувач може не витримати напруги, що призведе до оплавленого кабелю.

Обігрівачі та кондиціонери споживають багато енергії також, а звичайні подовжувачі не розраховані на такі потужності. У такому разі прилади потрібно підключати до стіни.

Фени, плойки та праски тягнуть значну кількість енергії. Якщо ж користуватися ними через подовжувач, то є значний ризик перегріву.

Які ще поради треба знати?