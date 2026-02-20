6 речей, які псують повітря вдома: про них більшість не здогадуються
- Приготування їжі на газовій плиті та використання ароматизованих свічок виділяють дрібні частинки, які погіршують якість повітря.
- Забруднені фільтри систем опалення та кондиціювання, а також освіжувачі повітря можуть поширювати пил і алергени в приміщенні.
Якість повітря в оселі нерідко виявляється гіршою, ніж на вулиці – інколи рівень забруднення всередині приміщення перевищує зовнішній у кілька разів. Найгостріше проблема відчувається взимку, коли вікна майже не відчиняють, а опалення працює без перерви.
Фахівці з моніторингу повітря визначили 6 ключових чинників, які найчастіше псують мікроклімат у домі, пише CNET.
Що псує повітря в домі?
Приготування їжі на газовій плиті
Кухня – одне з головних джерел дрібнодисперсних частинок. Під час готування страв на сильному вогні, в повітря потрапляють мікрочастинки, які здатні проникати глибоко в легені. Рекомендовано вмикати витяжку з відведенням повітря назовні та регулярно провітрювати кухню.
Системи опалення та кондиціювання
Забруднені фільтри систем опалення та кондиціювання здатні поширювати пил та алергени по всьому приміщенню. У такому випадку фільтри треба регулярно чистити та мити, а також проводити технічне обслуговування.
Засіб для прибирання
У миючих засобах містяться леткі органічні сполуки. Через це може виникати головний біль, подразнення слизових оболонок чи навіть проблеми з диханням. Замість них варто обирати засоби без запаху з мінімальною кількістю ароматизаторів.
Волога техніка
Плісняву та вологу накопичують всередині пральні машини, душові кабіни та холодильники. Фахівці радять регулярно очищувати ущільнювачі та фільтри й просушувати техніку після використання.
Холодильник може накопичувати вологу / Фото Pexels
Ароматизовані свічки
Свічки виділяють дрібні частини, які погіршують якість повітря. Саме тому потрібно обмежити використання свічок у закритому приміщенні й провітрювати кімнату після застосування.
Освіжувачі повітря та ефірнії олії
Ми використовуваємо освіжувачі повітря, щоб замаскувати запахи, однак навіть вони забруднюють повітря. У такому випадку варто використовувати очищувач повітря з НЕРА-фільтром чи поглиначі запахів на основі соди чи активованого вугілля.
Як позбутися вологи в холодильнику?
Для усунення вологи в холодильнику можна використовувати винний корок або спеціальні поглиначі вологи, пише Оnet. Не варто ставити гарячі страви у холодильник і перевантажувати його, щоб уникнути пошкодження та зниження ефективності.
Які цікаві поради варто знати?
Якщо гумовий ущільнювач пральної машини став брудним, є простий спосіб його почистити.
А ще кухні взимку варто розкласти вату – цей секрет вражає навіть досвідчених господинь.
