6 вещей, которые портят воздух дома: о них большинство не догадываются
- Приготовление пищи на газовой плите и использование ароматизированных свечей выделяют мелкие частицы, которые ухудшают качество воздуха.
- Загрязненные фильтры систем отопления и кондиционирования, а также освежители воздуха могут распространять пыль и аллергены в помещении.
Качество воздуха в доме нередко оказывается хуже, чем на улице – иногда уровень загрязнения внутри помещения превышает внешний в несколько раз. Острее всего проблема ощущается зимой, когда окна почти не открывают, а отопление работает без перерыва.
Специалисты по мониторингу воздуха определили 6 ключевых факторов, которые чаще всего портят микроклимат в доме, пишет CNET.
Что портит воздух в доме?
Приготовление пищи на газовой плите
Кухня – один из главных источников мелкодисперсных частиц. Во время готовки блюд на сильном огне, в воздух попадают микрочастицы, которые способны проникать глубоко в легкие. Рекомендуется включать вытяжку с отводом воздуха наружу и регулярно проветривать кухню.
Системы отопления и кондиционирования
Загрязненные фильтры систем отопления и кондиционирования способны распространять пыль и аллергены по всему помещению. В таком случае фильтры надо регулярно чистить и мыть, а также проводить техническое обслуживание.
Средство для уборки
В моющих средствах содержатся летучие органические соединения. Из-за этого может возникать головная боль, раздражение слизистых оболочек или даже проблемы с дыханием. Вместо них следует выбирать средства без запаха с минимальным количеством ароматизаторов.
Влажная техника
Плесень и влагу накапливают внутри стиральные машины, душевые кабины и холодильники. Специалисты советуют регулярно очищать уплотнители и фильтры и просушивать технику после использования.
Холодильник может накапливать влагу / Фото Pexels
Ароматизированные свечи
Свечи выделяют мелкие части, которые ухудшают качество воздуха. Именно поэтому нужно ограничить использование свечей в закрытом помещении и проветривать комнату после применения.
Освежители воздуха и эфирные масла
Мы используем освежители воздуха, чтобы замаскировать запахи, однако даже они загрязняют воздух. В таком случае следует использовать очиститель воздуха с НЕРА-фильтром или поглотители запахов на основе соды или активированного угля.
Как избавиться от влаги в холодильнике?
Для устранения влаги в холодильнике можно использовать винную пробку или специальные поглотители влаги, пишет Оnet. Не стоит ставить горячие блюда в холодильник и перегружать его, во избежание повреждения и снижения эффективности.
Какие интересные советы стоит знать?
Если резиновый уплотнитель стиральной машины стал грязным, есть простой способ его почистить.
А еще кухне зимой стоит разложить вату – этот секрет поражает даже опытных хозяек.
