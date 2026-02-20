6 вещей, которые портят воздух дома: о них большинство не догадываются

Качество воздуха в доме нередко оказывается хуже, чем на улице – иногда уровень загрязнения внутри помещения превышает внешний в несколько раз. Острее всего проблема ощущается зимой, когда окна почти не открывают, а отопление работает без перерыва.

Специалисты по мониторингу воздуха определили 6 ключевых факторов, которые чаще всего портят микроклимат в доме, пишет CNET.

Читайте также Черная плесень моментально очистится: поможет продукт из холодильника

Что портит воздух в доме?

Приготовление пищи на газовой плите

Кухня – один из главных источников мелкодисперсных частиц. Во время готовки блюд на сильном огне, в воздух попадают микрочастицы, которые способны проникать глубоко в легкие. Рекомендуется включать вытяжку с отводом воздуха наружу и регулярно проветривать кухню.

Системы отопления и кондиционирования

Загрязненные фильтры систем отопления и кондиционирования способны распространять пыль и аллергены по всему помещению. В таком случае фильтры надо регулярно чистить и мыть, а также проводить техническое обслуживание.

Средство для уборки

В моющих средствах содержатся летучие органические соединения. Из-за этого может возникать головная боль, раздражение слизистых оболочек или даже проблемы с дыханием. Вместо них следует выбирать средства без запаха с минимальным количеством ароматизаторов.

Влажная техника

Плесень и влагу накапливают внутри стиральные машины, душевые кабины и холодильники. Специалисты советуют регулярно очищать уплотнители и фильтры и просушивать технику после использования.



Холодильник может накапливать влагу / Фото Pexels

Ароматизированные свечи

Свечи выделяют мелкие части, которые ухудшают качество воздуха. Именно поэтому нужно ограничить использование свечей в закрытом помещении и проветривать комнату после применения.

Освежители воздуха и эфирные масла

Мы используем освежители воздуха, чтобы замаскировать запахи, однако даже они загрязняют воздух. В таком случае следует использовать очиститель воздуха с НЕРА-фильтром или поглотители запахов на основе соды или активированного угля.

Как избавиться от влаги в холодильнике?

Для устранения влаги в холодильнике можно использовать винную пробку или специальные поглотители влаги, пишет Оnet. Не стоит ставить горячие блюда в холодильник и перегружать его, во избежание повреждения и снижения эффективности.

Какие интересные советы стоит знать?