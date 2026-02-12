Що не можна дарувати на День Валентина: ці речі краще залишити в магазині

День Валентина – це тест на уважність. Один невдалий подарунок може зіпсувати настрій та навіть стосунки.

14 лютого – не про масштаб витрат. Це про доречність та увагу до деталей, повідомляє Simplyanna. Є речі, які краще не дарувати, навіть якщо вони здаються універсальними або "безпрограшними".

Які подарунки на День Святого Валентина краще оминути?

Побутова техніка – пилосос або мультиварка – може бути потрібними, але не цього дня. Такий презент може свідчити не про турботу, а про побут та рутину. А це не те про що варто згадувати у День закоханих.

Парфуми, креми, декоративна косметика – ризикована зона. Косметику без точного знання вподобань можна не підібрати. Запах – індивідуальна історія, тому якщо і обирати духи, то тільки з підказками, що точно купувати.

Як не зіпсувати стосунки на свято / Фото Unsplash

Сувеніри "для галочки" теж не найкраща ідея. Плюшеві ведмедики, випадкові чашки з написом "Love" або стандартні листівки з мас-маркету не несуть історії. Вони просто будуть припадати пилюкою на полиці чи шафі.

Занадто дорогі речі на ранньому етапі стосунків будуть недоречними. Ювелірні прикраси або дорогі гаджети можуть створити відчуття тиску. Людина не завжди готова до такого масштабу жесту. Подарунок не має лякати.

Абонемент у спортзал, ваги або книжка "як стати кращою версією себе" – небезпечна територія. Навіть якщо ви вкладали добрий сенс, читається це інакше. День закоханих – не час для корисних сигналів, а про романтику.

Який подарунок завжди працює?

Тут немає чітких інструкцій, головне – той, у якому є увага. Не обов’язково витрачати багато, пише Matka wariatka. Іноді достатньо речі, що пов’язана зі спільною історією – квитки на концерт гурту, який слухали разом, або книга улюбленого автора. Емоція цінується більше за матеріальність.

Спільна вечеря, запланована заздалегідь, маленька подорож на день або навіть рукописний лист – це не банальність, якщо зроблено щиро.

Які поради стануть у пригоді?