Топові сорти цибулі для осінньої посадки: що обирають українські городники

Городники часто висаджують цибулю восени, щоб отримати урожай раніше за весняні посадки. Та головним залишається не лише час посадки, але й вибір правильного сорту.

Фахівці провели масштабне опитування серед городників, щоб скласти рейтинг найпопулярніших озимих сортів цибулі, пише 24 Канал з посиланням на "Зелену садибу".

Які сорти цибулі найкраще подобаються городникам?

Радар – цей сорт є лідером з напівкруглою формою. Характеризується високою врожайністю та довгим зберіганням.

Шекспір – ранній озимий сорт британської селекції. Має міцну кореневу систему, щільну форму цибулин та високу врожайність.

Трой – фаворит городників, який тішить великими та міцними цибулинами зі стабільною врожайністю.

Сеншуй – ранній сорт з чудовою стійкістю до хвороб. Має добрий смак та гарно зберігається.

Ред Барон – популярний червоний сорт, який має солодкуватий смак, але часом є проблеми з гниттям.

Болеро – пізній сорт з великими й міцними цибулинами, які добре зберігаються.



Найкращі сорти цибулі на зиму / Фото Pexels

Геркулес – середньоранній сорт з хорошою стійкістю та тривалим зберіганням.

Розанна – новинка серед сортів. Має рожевий колір шкірки й ніжний смак. Чудово підходить для маринування.

Городники рекомендують купувати сівок у перевірених продавців. Терміну посадки слід обов’язково дотримуватися, бо занадто швидка посадка призведе до отримання проростків, які не витримають зими. Варто садити не один сорт, а кілька, щоб перестрахуватися на випадок різних примх погоди.

