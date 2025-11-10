Топовые сорта лука для осенней посадки: что выбирают украинские огородники
- Украинские огородники выбирают сорта лука для осенней посадки, такие как Радар, Шекспир, Трой, Сеншуй, Ред Барон, Болеро, Геркулес и Розанна.
- Специалисты рекомендуют покупать севок у проверенных продавцов и сажать несколько сортов для защиты от капризов погоды.
Огородники часто высаживают лук осенью, чтобы получить урожай раньше весенних посадок. Но главным остается не только время посадки, но и выбор правильного сорта.
Специалисты провели масштабный опрос среди огородников, чтобы составить рейтинг самых популярных озимых сортов лука, пишет 24 Канал со ссылкой на "Зеленую усадьбу".
Какие сорта лука лучше всего нравятся огородникам?
Радар – этот сорт является лидером с полукруглой формой. Характеризуется высокой урожайностью и долгим хранением.
Шекспир – ранний озимый сорт британской селекции. Имеет крепкую корневую систему, плотную форму луковиц и высокую урожайность.
Трой – фаворит огородников, который радует большими и крепкими луковицами со стабильной урожайностью.
Сеншуй – ранний сорт с отличной устойчивостью к болезням. Имеет хороший вкус и хорошо хранится.
Ред Барон – популярный красный сорт, который имеет сладковатый вкус, но порой есть проблемы с гниением.
Болеро – поздний сорт с большими и крепкими луковицами, которые хорошо хранятся.
Лучшие сорта лука на зиму / Фото Pexels
Геркулес – среднеранний сорт с хорошей устойчивостью и длительным хранением.
Розанна – новинка среди сортов. Имеет розовый цвет кожуры и нежный вкус. Прекрасно подходит для маринования.
Огородники рекомендуют покупать севок у проверенных продавцов. Срока посадки следует обязательно соблюдать, потому что слишком быстрая посадка приведет к получению проростков, которые не выдержат зимы. Стоит сажать не один сорт, а несколько, чтобы перестраховаться на случай различных капризов погоды.
Озимый чеснок нужно высаживать уже сейчас, чтобы получить хороший урожай, говорится на ютуб-канале "Наша дача!". Главное – чтобы зубчики чеснока успели усвоиться в почве до наступления устойчивых морозов.
Какие еще лайфхаки надо знать?
Садоводы рекомендуют использовать английскую соль для подкормки роз, поскольку она содержит магний, что улучшает поглощение питательных веществ и стимулирует цветение.
Орхидеи нуждаются в поддержании температуры не выше 16 градусов, чтобы избежать роста листьев вместо цветов.
Частые вопросы
Какие сорта озимого лука являются самыми популярными среди огородников?
К самым популярным озимым сортам лука среди огородников относятся "Радар" с высокой урожайностью и долгим хранением, "Шекспир" с плотной формой луковиц, "Трой" со стабильной урожайностью, "Сеншуй" с отличной устойчивостью к болезням, "Ред Барон" со сладковатым вкусом, "Болеро" с крупными луковицами, "Геркулес" с длительным хранением и "Розанна" с нежным вкусом.
Почему важно соблюдать срок посадки озимого лука?
Соблюдение срока посадки озимого лука важно, поскольку слишком быстрая посадка может привести к получению проростков, которые не выдержат зимы. Рекомендуется сажать несколько сортов, чтобы обезопасить урожай от капризов погоды.
Какие еще советы дают садоводы для повышения урожайности растений?
Садоводы рекомендуют использовать английскую соль для подкормки роз, поскольку она содержит магний, что улучшает поглощение питательных веществ и стимулирует цветение. Для орхидей важно поддерживать температуру не выше 16 градусов, чтобы избежать роста листьев вместо цветов.