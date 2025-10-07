Попри те, що жовтень виявився доволі холодним, дачники радять здійснити посадку певних овочів та фруктів, щоб отримати перший урожай вже за кілька місяців.

Більшість овочів та фруктів вже зібрано, але є певні культури, які здатні дати урожай навіть взимку, а от посаджені дерева краще приживуться й почнуть цвісти вже навесні, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Які овочі можна посадити восени?

Листя салату

Дачники радять листя салату сіяти в теплицях чи ящиках. Популярним є сорт "Зимова перлина". Зимові салатні суміші вирощувати найлегше, бо вони дають урожай до настання зими.

Боби

Посійте боби зараз, щоб збирати урожай вже на початку травня. Зараз вони можуть почати трохи рости, потім перейдуть в стан спокою, щоб знову ожити навесні. Сіяти боби можна одразу в ґрунт.

Базилік, кріп, цибуля, петрушка

Трави можна посіяти зараз й вирощувати на підвіконнях впродовж всіх зимових місяців.

Цвітна капуста

Посіяти цвітну капусту можна навіть у жовтні, але краще це зробити в контейнері. Навесні її вже варто пересадити на грядку, щоб почати збирати її в липні. А ще краще посадити цвітну капусту в теплиці, щоб швидше отримати урожай.

Часник

Якщо посіяти часник зараз, то урожай вдасться зібрати вже в червні. Зубчики часнику можна висадити у жовтні в лотки, невеликі горщики чи навіть на грядку.

Цибуля

Осінню цибулю й шалот садять у жовтні, щоб отримати урожай наступного літа. Важливо лише пам’ятати, що цибуля хоче багато води, тому рівень вологості ґрунту потрібно регулярно перевіряти.

Які фрукти та ягоди посадити у жовтні?

Восени всі радять садити фруктові дерева. Для саду підійдуть яблуні, груші, смородина чи ожина. Яблука та груші будуть готові до збору врожаю з серпня по листопад, смородина та аґрус – з червня по серпень, а ожина – з серпня по жовтень.

У жовтні дачники радять садити чорницю, коли земля ще відносно тепла й волога. Рослина добре приживеться перед похолоданням й початком зими. Чорницю попередньо можна висаджувати в контейнери або одразу в ґрунт.

Восени також можна посадити гірчицю, редис, буряк, моркву та броколі, пише Martha Stewart. Щоб отримати якнайшвидше урожай – посадіть овочі в теплиці. Таким чином вони швидше дозріють.

