Несмотря на то, что октябрь оказался довольно холодным, дачники советуют осуществить посадку определенных овощей и фруктов, чтобы получить первый урожай уже через несколько месяцев.

Большинство овощей и фруктов уже собрано, но есть определенные культуры, которые способны дать урожай даже зимой, а вот посаженные деревья лучше приживутся и начнут цвести уже весной, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Эти 6 худших мест, которые не дадут урожая: где нельзя сажать озимый лук

Какие овощи можно посадить осенью?

Листья салата

Дачники советуют листья салата сеять в теплицах или ящиках. Популярным является сорт "Зимняя жемчужина". Зимние салатные смеси выращивать легче, потому что они дают урожай до наступления зимы.

Бобы

Посейте бобы сейчас, чтобы собирать урожай уже в начале мая. Сейчас они могут начать немного расти, потом перейдут в состояние покоя, чтобы снова ожить весной. Сеять бобы можно сразу в грунт.

Базилик, укроп, лук, петрушка петрушка

Травы можно посеять сейчас и выращивать на подоконниках в течение всех зимних месяцев.

Цветная капуста

Посеять цветную капусту можно даже в октябре, но лучше это сделать в контейнере. Весной ее уже стоит пересадить на грядку, чтобы начать собирать ее в июле. А еще лучше посадить цветную капусту в теплице, чтобы быстрее получить урожай.

Чеснок

Если посеять чеснок сейчас, то урожай удастся собрать уже в июне. Зубчики чеснока можно высадить в октябре в лотки, небольшие горшки или даже на грядку.

Лук

Осенний лук и шалот сажают в октябре, чтобы получить урожай следующим летом. Важно только помнить, что лук хочет много воды, поэтому уровень влажности почвы нужно регулярно проверять.

Какие фрукты и ягоды посадить в октябре?

Осенью все советуют сажать фруктовые деревья. Для сада подойдут яблони, груши, смородина или ежевика. Яблоки и груши будут готовы к сбору урожая с августа по ноябрь, смородина и крыжовник – с июня по август, а ежевика – с августа по октябрь.

В октябре дачники советуют сажать чернику, когда земля еще относительно теплая и влажная. Растение хорошо приживется перед похолоданием и началом зимы. Чернику предварительно можно высаживать в контейнеры или сразу в грунт.

Осенью также можно посадить горчицу, редис, свеклу, морковь и брокколи, пишет Martha Stewart. Чтобы получить как можно быстрее урожай – посадите овощи в теплице. Таким образом они быстрее созреют.

Зачем рассыпать черный перец на огороде?