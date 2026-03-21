Категорично не садіть ці рослини біля малини: ягід влітку можна не побачити
- Неправильні сусіди для малини, такі як виноград, редиска, петрушка, бузина, жасмин, обліпиха, лохина, чорниця, суниця і полуниця, можуть негативно впливати на її ріст і урожайність.
- Баклажани, картопля, перець і помідори можуть викликати кореневу гниль у малини, що може призвести до загибелі кущів.
Кущі малини вирощують на багатьох дачних ділянках, проте не всі знають, що її урожайність залежить не лише від догляду, але й від правильного сусідства з іншими рослинами.
Неправильно підібрані «сусіди» можуть виснажувати ґрунт, конкурувати за вологу й поживні речовини та навіть провокувати розвиток хвороб та шкідників, пишуть "Новини. Live".
Досвідчені садівники радять уважно планувати посадки й не ігнорувати правила сумісності культур. Деякі рослини здатні настільки негативно впливати на малину, що влітку можна залишитися без ягід та отримати слабкий урожай.
Що не можна садити біля малини?
Виноград здатен придушити ріст малинових кущів, оскільки він доволі агресивний. Якщо малину посадити поруч, то вона просто засохне з часом.
Редиска і петрушка також мають негативний вплив на ріст та розвиток малини, і навіть погіршують смак ягід. Бузина, жасмин та обліпиха теж погано вживаються поруч, оскільки конкурують між собою за поживні речовини.
Деякі рослини погано впливають на ріст малини / Фото Pexels
Лохина, чорниця, суниця і полуниця негативно впливають на урожай малини. Полуниця навіть здатна призвести до загнивання кореневої системи кущів малини.
Баклажани та картопля розповсюджують кореневу гниль. Якщо малина заражується цією хворобою, то кущі одразу сохнуть та гинуть.
Перець та помідори належать до родини пасльонових, тому можуть переносити вертицильозну кореневу гниль, яка вражає і малину.
Кущі малини для посадки на ділянці можна придбати на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.
До слова, для малини дуже корисним ввадається деревний попіл, який багатий на фосфор, кальцій, калій та інші елементи, пише "Апостроф". Він покращує структуру ґрунту і допомагає захистити рослини від шкідників. Попіл можна використовувати як добриво, додаючи його до ґрунту, або обробляти рослини для боротьби зі шкідниками і хворобами.
Що ще варто знати садівникам?
Посадка базиліку, настурцій та чорнобривців поруч з помідорами покращує їхній смак і захищає від шкідників.
Час посіву насіння капусти залежить від сорту та кліматичних умов: ранні сорти висівають з кінця березня, середньостиглі - зараз, а пізні - з кінця березня до середини квітня.
