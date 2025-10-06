Пральня машина не виглядає тим, що несе загрозу для вашого взуття. Але виявляється, що це дуже поширена помилка.

Почалася дощова осінь, а це означає, що прати взуття доведеться частіше. Яке взуття точно не призначене для пральної машини – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Home.

Цікаво Навіть без опалення: ось як швидко підняти температуру в квартирі

Яке взуття не можна прати у пралці?

Спортивне взуття та кросівки зазвичай робляться з таких тканин та матеріалів, які чудово підходять для прання. Однак класти в пралку їх потрібно у спеціальному мішечку.

А от шкіряне та замшеве взуття не можна класти до пралки у жодному випадку. Матеріал просто "розлізеться", і вам доведеться знову йти у магазин.

Кросівкам не страшна пральна машина / Фото Freepik

Те ж саме стосується клеєного взуття. Часто можна стати "жертвою", якщо кинути до пралки взуття на підборах – вони просто відлетять.

Як прати взуття у пральній машині?

Висока температура – ворог будь-якого взуття. Тому прати його потрібно до 40 градусів. Також взуття категорично заборонено віджимати, радять користувачі на Reddit.

Якщо ваша пралка має режим ручного прання – це ідеальна опція для взуття. Також зверніть увагу на етикетку: зазвичай там вказані параметри прання або інформація щодо заборони.

Які ще лайфхаки стануть у пригоді?