Разлезется в руках: какую обувь ни в коем случае нельзя стирать в стиралке
- Стиральная машина может испортить некоторые виды обуви.
- Стирать обувь можно только при низкой температуре.
Стиральная машина не выглядит тем, что несет угрозу для вашей обуви. Но оказывается, что это очень распространенное заблуждение.
Началась дождливая осень, а это значит, что стирать обувь придется чаще. Какая обувь точно не предназначена для стиральной машины – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Home.
Какую обувь нельзя стирать в стиралке?
Спортивная обувь и кроссовки обычно делаются из таких тканей и материалов, которые прекрасно подходят для стирки. Однако класть в стиралку их нужно в специальном мешочке.
А вот кожаную и замшевую обувь нельзя класть в стиралку ни в коем случае. Материал просто "разлезется", и вам придется снова идти в магазин.
Кроссовкам не страшна стиральная машина / Фото Freepik
То же самое касается клееной обуви. Часто можно стать "жертвой", если бросить в стиралку обувь на каблуках – они просто отлетят.
Как стирать обувь в стиральной машине?
Высокая температура – враг любой обуви. Поэтому стирать ее нужно до 40 градусов. Также обувь категорически запрещено отжимать, советуют пользователи на Reddit.
Если ваша стиралка имеет режим ручной стирки – это идеальная опция для обуви. Также обратите внимание на этикетку: обычно там указаны параметры стирки или информация о запрете.
Какие еще лайфхаки пригодятся?
