Гладіолус – найкраща цибулькова рослина 2026 року: чим особлива ця квітка

Цього року варто звернути увагу на рослину, яка посіла серед багатьох квітів особливе місце. Йдеться про гладіолуси, які отримали звання найкращої цибулькової рослини 2026 року.

Найкращою "літньою цибулиною року" гладіолус став завдяки нідерландській організації Flowerbulb. Експерти високо оцінили виразність цієї рослини, різноманіття відтінків та здатність приваблювати запилювачів.

Чим особливі гладіолуси?

Коли минає загроза заморозків, цибулини гладіолусів вже можна висаджувати. Із них виростуть стрункі квітконоси з ароматними суцвіттями всіх можливих кольорів. Вони приваблюють бджіл, джмелів та метеликів.

Особливо популярними є великоквіткові форми гладіолусів, проте деякі компактні різновиди добре підходять для вирощування в контейнерах. Мініатюрні гладіолуси сягають 30 – 60 сантиметрів заввишки, а сучасні гібриди можуть перевищувати метр. Кожен довгий квітконос прикрашений десятками бутонів, які розквітають поступово – від нижніх до верхніх.



Гладіолуси можуть цвісти різними кольорами / Фото Jardineria On

Через висоту рослини часто потребують опори, до прикладу, бамбукових кілків. Як альтернатива – висаджування поряд з декоративними травами чи півоніями, які природно підтримують стебла й створюють гармонійні композиції. Щоб досягнути яскравого контрасту, можна поєднати гладіолуси з жоржинами.

Для успішного вирощування потрібен лише добре дренований ґрунт й сонячне місце з шістьма годинами світла кожного дня. У посушливий період квіти потрібно регулярно поливати. Щоб продовжити період цвітіння, цибулини можна висаджувати з інтервалом приблизно 2 тижня – аж до кінця червня.

Як виглядає головна рослина 2026 року?

Блакитний дельфініум визнаний квіткою 2026 року через свій рідкісний колір та висоту, тож це робить його популярним в садових композиціях, пише Gardening Know How. Для вирощування дельфініумів рекомендується замочувати насіння перед посадкою та використовувати біорозкладні горщики, а також утримувати їх при 10 – 15 градусах до проростання.

Які ще поради варто знати?