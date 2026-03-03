Гладиолус –лучшее луковичное растение 2026 года: чем особенный этот цветок

В этом году стоит обратить внимание на растение, которое заняло среди многих цветов особое место. Речь идет о гладиолусах, которые получили звание лучшего луковичного растения 2026 года.

Лучшей "летней луковицей года" гладиолус стал благодаря нидерландской организации Flowerbulb. Эксперты высоко оценили выразительность этого растения, разнообразие оттенков и способность привлекать опылителей.

Чем особенные гладиолусы?

Когда проходит угроза заморозков, луковицы гладиолусов уже можно высаживать. Из них вырастут стройные цветоносы с ароматными соцветиями всех возможных цветов. Они привлекают пчел, шмелей и бабочек.

Особенно популярны крупноцветковые формы гладиолусов, однако некоторые компактные разновидности хорошо подходят для выращивания в контейнерах. Миниатюрные гладиолусы достигают 30 – 60 сантиметров высотой, а современные гибриды могут превышать метр. Каждый длинный цветонос украшен десятками бутонов, которые расцветают постепенно – от нижних к верхним.



Гладиолусы могут цвести разными цветами / Фото Jardineria On

Из-за высоты растения часто нуждаются в опоре, к примеру, бамбуковых кольев. Как альтернатива – высадки рядом с декоративными травами или пионами, которые естественно поддерживают стебли и создают гармоничные композиции. Чтобы достичь яркого контраста, можно совместить гладиолусы с георгинами.

Для успешного выращивания нужна лишь хорошо дренированная почва и солнечное место с шестью часами света каждый день. В засушливый период цветы нужно регулярно поливать. Чтобы продлить период цветения, луковицы можно высаживать с интервалом примерно 2 недели – вплоть до конца июня.

Как выглядит главное растение 2026 года?

Голубой дельфиниум признан цветком 2026 года из-за своего редкого цвета и высоты, поэтому это делает его популярным в садовых композициях, пишет Gardening Know How. Для выращивания дельфиниумов рекомендуется замачивать семена перед посадкой и использовать биоразлагаемые горшки, а также удерживать их при 10 – 15 градусах до прорастания.

Какие еще советы стоит знать?