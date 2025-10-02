Для очищення меблів можна використовувати спеціальні спреї чи креми, які ефективно видаляють накопичення пилу. Та для тих, хто не любить запаху побутової хімії, можна легко зробити домашній спрей.

Навіть після ретельного прибирання, пилюка на меблях осідає дуже швидко, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вона здатна викликати алергію й подразнення дихальних шляхів, тому потрібно знати один ефективний спосіб, який допоможе позбутися від пилу й довше зберегти чистоту в оселі.

Чим вивести пилюку з меблів?

Господині розповіли перевірений метод, який не лише добре прибирає пилюку з поверхні, але й зменшує її повторне накопичення. Домашній засіб дозволить меблям залишатися доглянутими й блискучими.

Для приготування засобу знадобиться 60 міліграмів дистильованого оцту, столова ложка олії холодного віджиму та кілька крапель засобу для миття посуду. Можна додати ще трішки ефірної олії, щоб розчин отримав гарний запах.



Домашній спрей добре виводить пил / Фото Pexels

У порожній розпилювач потрібно налити 1,5 склянки води, тоді додати оцет, оливкову олію та миючий засіб. Щоб компоненти змішалися, все треба ретельно струсити, а тоді лише нанести на серветку з мікрофібри й протерти запилені поверхні.

У випадку залишків розчину можна все протерти вологою серветкою, щоб уникнути розводів. Такий домашній спрей добре витирає пилюку та навіть створює захисний шар, який запобігатиме повторному осіданню пилюки до місяця.

Чи потрібно витирати пил з рослин?

Не всі регулярно витирають пил з листя рослин, але цю дію необхідно робити, пише Southern Livivng. Експерти зазначили, що скупчення пилу заважають фотосинтезу, бо зменшують кількість світла, яке доступне для листя. Навіть тонкий шар пилу вже знижує ефективність сонячного світла. Витирання пилу з рослин допомагає захистити їх від шкідників – попелиці та кліщів.

Чим вивести поганий запах зі старої шафи?