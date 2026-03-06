Її всі бачили, але ігнорували: навіщо у пральній машині синя заслінка

Багато людей роками користуються пральною машинкою, навіть не здогадуючись про призначення пластикової деталі в лотку для миючих засобів. Вона маленька, проте виконує кілька корисних функцій.

Виробники побутової техніки часто додають до пристроїв різні елементи, які мають зробити користування зручнішим, пише T-online. Однак про призначення деяких речей не всі знають. У пральній машині є невелика синя заслінка, яку можна побачити у відсіку для мийного засобу.

Читайте також Чим категорично не можна мити пральну машину: помилку роблять 80% людей

Розташована вона у камері для рідкого мийного засобу й перекриває приблизно третину відсіку, тому її точно багато хто бачив. Проте не всі знають, що ця пластикова вставка є рухомою: її можна потягнути вперед, а тоді опустити вниз.

Навіщо синя заслінка в пральній машині?

Одна з функцій – допомога у дозуванні мийного засобу. На передній частині можна побачити шкалу – приблизно від 50 до 200 мілілітрів. Завдяки цьому миючий засіб можна наливати безпосередньо у відсік, не використовуючи окремий мірний ковпачок.

Це особливо зручно у випадку, коли рідкі миючі засоби не комплектуються мірними ковпачками, тож їх доводиться купувати окремо. Крім дозування, заслінка допомагає контролювати момент потрапляння миючого засобу в барабан.



Знайти необхідну деталь у сучасних пральних машинах доволі просто / Фото Pexels

Іноді під час використання режиму попереднього прання засіб може потрапити до машини занадто рано. Якщо заслінка опущена, то відкривається лише після завершення попереднього етапу прання, тому миючий засіб починає діяти у потрібний момент.

Якщо ви плануєте купити пральну машину, на Prom можна знайти великий вибір моделей за різними цінами. Для покупців, які хочуть купити пральну машину у розстрочку, на Prom є “Оплатити частинами”. На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати.

Якщо ж у вашій пральній машині такої вставки немає, то її окремо можна придбати у спеціалізованих магазинах. Завдяки цій простій деталі вдасться легше контролювати кількість мийного засобу, уникати перевитрат й не допустити надмірного чи недостатнього дозування. Така заслінка стає не лише зручною, але й допомагає економити.

Що ще варто прочитати?