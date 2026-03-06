Її всі бачили, але ігнорували: навіщо у пральній машині синя заслінка
Багато людей роками користуються пральною машинкою, навіть не здогадуючись про призначення пластикової деталі в лотку для миючих засобів. Вона маленька, проте виконує кілька корисних функцій.
Виробники побутової техніки часто додають до пристроїв різні елементи, які мають зробити користування зручнішим, пише T-online. Однак про призначення деяких речей не всі знають. У пральній машині є невелика синя заслінка, яку можна побачити у відсіку для мийного засобу.
Розташована вона у камері для рідкого мийного засобу й перекриває приблизно третину відсіку, тому її точно багато хто бачив. Проте не всі знають, що ця пластикова вставка є рухомою: її можна потягнути вперед, а тоді опустити вниз.
Навіщо синя заслінка в пральній машині?
Одна з функцій – допомога у дозуванні мийного засобу. На передній частині можна побачити шкалу – приблизно від 50 до 200 мілілітрів. Завдяки цьому миючий засіб можна наливати безпосередньо у відсік, не використовуючи окремий мірний ковпачок.
Це особливо зручно у випадку, коли рідкі миючі засоби не комплектуються мірними ковпачками, тож їх доводиться купувати окремо. Крім дозування, заслінка допомагає контролювати момент потрапляння миючого засобу в барабан.
Іноді під час використання режиму попереднього прання засіб може потрапити до машини занадто рано. Якщо заслінка опущена, то відкривається лише після завершення попереднього етапу прання, тому миючий засіб починає діяти у потрібний момент.
Якщо ж у вашій пральній машині такої вставки немає, то її окремо можна придбати у спеціалізованих магазинах. Завдяки цій простій деталі вдасться легше контролювати кількість мийного засобу, уникати перевитрат й не допустити надмірного чи недостатнього дозування. Така заслінка стає не лише зручною, але й допомагає економити.
