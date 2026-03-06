Ее все видели, но игнорировали: зачем в стиральной машине синяя заслонка
- Синяя заслонка в стиральной машине помогает дозировать моющее средство, имея шкалу от 50 до 200 мл, что позволяет наливать средство без мерного колпачка.
- Заслонка контролирует момент попадания моющего средства в барабан, открываясь после завершения предыдущего этапа стирки, чтобы средство действовало в нужное время.
Многие люди годами пользуются стиральной машинкой, даже не догадываясь о назначении пластиковой детали в лотке для моющих средств. Она маленькая, однако выполняет несколько полезных функций.
Производители бытовой техники часто добавляют к устройствам различные элементы, которые должны сделать пользование более удобным, пишет T-online. Однако о назначении некоторых вещей не все знают. В стиральной машине есть небольшая синяя заслонка, которую можно увидеть в отсеке для моющего средства.
Расположена она в камере для жидкого моющего средства и перекрывает примерно треть отсека, поэтому ее точно многие видели. Однако не все знают, что эта пластиковая вставка является подвижной: ее можно потянуть вперед, а потом опустить вниз.
Зачем синяя заслонка в стиральной машине?
Одна из функций – помощь в дозировке моющего средства. На передней части можно увидеть шкалу – примерно от 50 до 200 миллилитров. Благодаря этому моющее средство можно наливать непосредственно в отсек, не используя отдельный мерный колпачок.
Это особенно удобно в случае, когда жидкие моющие средства не комплектуются мерными колпачками, поэтому их приходится покупать отдельно. Кроме дозирования, заслонка помогает контролировать момент попадания моющего средства в барабан.
Найти необходимую деталь в современных стиральных машинах довольно просто / Фото Pexels
Иногда при использовании режима предварительной стирки средство может попасть в машину слишком рано. Если заслонка опущена, то открывается только после завершения предыдущего этапа стирки, поэтому моющее средство начинает действовать в нужный момент.
Если же в вашей стиральной машине такой вставки нет, то ее отдельно можно приобрести в специализированных магазинах. Благодаря этой простой детали удастся легче контролировать количество моющего средства, избегать перерасхода и не допустить чрезмерного или недостаточного дозирования. Такая заслонка становится не только удобной, но и помогает экономить.
