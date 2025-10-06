Жовтень доволі прохолодний, тож без опалення зараз обійтися складно, пише 24 Канал з посиланням на Express. Дім може стати набагато теплішим, а радіатори можуть працювати ефективніше, якщо скористатися одним секретом.

Читайте також Пил не осідатиме на меблі місяць: зробіть один старовинний розчин

Як покращити роботу радіаторів?

Фахівці кажуть, що батареї можуть погано обігрівати будинок у випадку, якщо вони вкриті пилом. Тоді перед увімкненням опалення їх обов’язково треба очистити.

До речі, знайти засоби для прибирання найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Мити радіатори потрібно не лише зовні, бо з внутрішньої сторони вони можуть накопичувати цвіль та іржу. За весну й літо на батареях накопичилося дуже багато пилу, який здатен блокувати повноцінне потрапляння тепла в кімнату.

Якщо не прибрати вчасно пил, то радіатору знадобиться більше часу, щоб прогріти кімнату, а система опалювання почне інтенсивніше працювати. Щоб очистити радіатор знадобиться лише 10 хвилин.



Пил з радіаторів легко прибрати / Фото Pinterest

Батарею почистити дуже просто. Спочатку потрібно обприскати зовнішню частину засобом для чищення або звичайною рідиною на основі води та миючого засобу. Засіб на певний час треба залишити на батареях, а тоді ретельно протерти увесь бруд ганчіркою.

Далі фахівці радять пропилососити підлогу під радіатором, а за допомогою шланга видалити всі залишки пилу з поверхні. Всередину ребер можна пробратися за допомогою йоржика й добре все очистити. Таке косметичне прибирання варто здійснювати кожного тижня, щоб вчасно прибирати будь-які накопичення на радіаторі.

Якщо на батареях з'явилася іржа, то вивести її зможе звичайна алюмінієва фольга, пише Homes & Gardens. Достатньо занурити фольгу в сольовий розчин й натерти нею пошкоджену ділянку. Цей спосіб є ефективним, але при сильній чи застарілій іржі, процедуру варто повторити кілька разів.

Як відчистити батареї феном та пакетом?