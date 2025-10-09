Автомобільний експерт Даніель Одін розповів прості й перевірені методи, які повернуть фарам красивий колір та блиск, пише 24 Канал з посиланням на Sante+.

Пластикова поверхня фар з часом тьмяніє від пилу, тож зменшує видимість на дорозі. Даніель зазначає, що брудні фари знижують ефективність освітлення до 40%, тому раз в сезон потрібно чистити фари задля безпеки.

Чим можна очистити фари?

Оцет і сода

Вимийте фари м’якою губкою з мильною водою. Після цього змішайте 2 частини оцту з одною частиною соди. У розчині з мікрофіброю змочіть серветку й обережно протріть фари, а тоді вимийте чистою водою.

Лимонний сік

Кислота лимона ефективно розчиняє мінеральні відкладення й дорожній бруд. На тканину вичавіть трохи лимонного соку, протріть лінзи до блиску, а тоді витріть вологою ганчіркою.

Зубна паста

У зубній пасті містяться мікроабразиви, які діють як полірувальний засіб. Спочатку помийте фари й дайте їм висохнути. Фарбу навколо фар захистіть малярною стрічкою, а тоді нанесіть зубну пасту на вологу тканину й протріть поверхню. Після цього лише змийте водою й відполіруйте чистою ганчіркою.



Поради, які допоможуть відмити фари машини / Фото Pexels

Спирт

Завдяки спирту вдасться видалити пил, олії та мастило. Змочіть м’яку тканину спиртом, акуратно протріть фари, а тоді просто промийте водою й дайте висохнути.

Наждачний папір

Якщо фари дуже тьмяні – допоможе наждачний папір. Потрібно використовувати дрібнозернистий (2000 – 3000). Потрібно легенько відшліфувати поверхню, а тоді очистити одним із попередніх способів.

Як очистити фари зсередини?

Часом каламутність з’являється всередині фари. У такому випадку доведеться зняти корпус. Потрібно відкрити капот та знайти двигуни, що тримають фари. Після цього обережно їх відкрутіть та від’єднайте кабелі.

Зніміть розсіювач, а тоді протріть задню частину лінз м’якою губкою, змочену в невеликій кількості миючого засобу. Висушіть, нанесіть поліроль та встановіть фари на місце. Після очищення на фари можна нанести спеціальний віск, який збереже їхній блиск.

Повернути прозорість мутним фарам можна завдяки хімічній реакції лимонної кислоти та соди, застосовуючи половину лимона з содою для чищення, пише Slash Gear.

