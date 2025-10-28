Тільки не у пакеті: як правильно зберігати сушені гриби

Сушити гриби на зиму – улюблений процес грибарів. Та для того, щоб вони зберегли свій аромат, смак і текстуру, потрібно дотримуватися кількох правил.

З сушених грибів можна готувати юшки, крем-супи, додавати у вареники, до підлив чи запіканок, пише 24 Канал з посиланням на wikiHow.

Як зберігати сушені гриби?

Гриби люблять стояти у сухому, прохолодному й темному місці. Головними їхніми ворогами є волога, тепло та сонячне світло, тому варто якомога далі їх тримати від цих місць. Якщо тримати гриби у шафі, що розміщена близько до батарей чи плитки, то їхній термін придатності значно скоротиться.

Досвідчені господині тримають гриби у герметичній скляній чи пластиковій банці з щільною кришкою. У пакеті тримати гриби не можна, бо вони швидко запліснявіють й туди кинеться хробак.



Для тих, хто планує зберігати гриби тривалий час – до півроку, варто поставити їх у холодильник. У контейнер чи банку з грибами можна навіть додати пакетик силікагелю, який вбиратиме ймовірну вологу.

Перед тим, як почати готувати із сушених грибів страви, їх спочатку замочують в теплій воді на 30 хвилин, доки вони не стануть м’якими. Після цього залишки рідини проціджують через марлю.

Як зберігати свіжі гриби?

Свіжі гриби також треба вміти правильно зберігати, пише Real Simple. Після збору їх варто покласти в паперовий пакет, вистелений паперовими рушниками на низу. Закривати пакет щільно не треба, щоб гриби мали доступ до повітря. Для тих, хто придбав гриби у фабричній упаковці – змінювати нічого не треба. У таких контейнерах вже присутні отвори для вентиляції, що допомагають зберегти сухість.

Також слід пам'ятати, що гриби не можна мити заздалегідь, бо зайва волога їх зіпсує і вони швидко почорніють. Мити їх потрібно лише перед приготування. Ці кілька простих правил допоможуть зберігати гриби свіжими до 7 днів.

Як правильно сушити гриби?