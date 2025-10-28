Только не в пакете: как правильно хранить сушеные грибы

Сушить грибы на зиму любимый процесс грибников. Но для того, чтобы они сохранили свой аромат, вкус и текстуру, нужно придерживаться нескольких правил.

Из сушеных грибов можно готовить ухи, крем-супы, добавлять в вареники, к подливам или запеканкам, пишет 24 Канал со ссылкой на wikiHow.

Как хранить сушеные грибы?

Грибы любят стоять в сухом, прохладном и темном месте. Главными их врагами являются влага, тепло и солнечный свет, поэтому стоит как можно дальше их держать от этих мест. Если держать грибы в шкафу, что размещена близко к батареям или плитки, то их срок годности значительно сократится.

Опытные хозяйки держат грибы в герметичной стеклянной или пластиковой банке с плотной крышкой. В пакете держать грибы нельзя, потому что они быстро заплесневеют и туда бросится червь.



Сушеные грибы нужно правильно хранить / Фото Pexels

Для тех, кто планирует хранить грибы длительное время – до полугода, стоит поставить их в холодильник. В контейнер или банку с грибами можно даже добавить пакетик силикагеля, который будет впитывать вероятную влагу.

Перед тем, как начать готовить из сушеных грибов блюда, их сначала замачивают в теплой воде на 30 минут, пока они не станут мягкими. После этого остатки жидкости процеживают через марлю.

Как хранить свежие грибы?

Свежие грибы также надо уметь правильно хранить, пишет Real Simple. После сбора их следует положить в бумажный пакет, выстеленный бумажными полотенцами на низу. Закрывать пакет плотно не надо, чтобы грибы имели доступ к воздуху. Для тех, кто приобрел грибы в фабричной упаковке – менять ничего не надо. В таких контейнерах уже присутствуют отверстия для вентиляции, что помогают сохранить сухость.

Также следует помнить, что грибы нельзя мыть заранее, потому что лишняя влага их испортит и они быстро почернеют. Мыть их нужно только перед приготовлением. Эти несколько простых правил помогут сохранять грибы свежими до 7 дней.

Как правильно сушить грибы?