Щоб ноги завжди були у теплі: як зігріти їх взимку і не змерзнути

Теплі ноги взимку здатні забезпечити комфорт. Щоб не мерзнути в холодну погоду, є чимало простих лайфхаків, які здатні зберегти ноги в теплі. Фахівці зібрали кілька практичних порад, які стануть вам у пригоді.

Найчастіше ноги мерзнуть через слабкий кровообіг, тонку підошву, неякісне взуття чи тонкі шкарпетки, пише 24 Канал з посиланням на Times of India. Щоб у морозяну погоду вам було тепло, рекомендуємо дізнатися помічні лайфхаки.

Як зберегти тепло ніг взимку?

Обирайте теплі шкарпетки й правильне взуття

Найкраще на зиму підходять вовняні чи термошкарпетки, які добре зберігають тепло й краще відводять вологу, ніж бавовняні. У сильний мороз можна одягати тонку шкарпетку під товстішу вовняну.

Взуття має бути утепленим з товстою підошвою, щоб холод не проходив із землі. А ще фахівці не рядять перетискати ноги тісними шкарпетками чи взуттям, оскільки це лише погіршить кровообіг, а стопи стануть ще холоднішими.

Активність і теплий кровообіг

Довге сидіння знижує кровообіг у стопах. Експерти радять вставати й рухатися хоча б 5 хвилин на годину. Також потрібно пити достатню кількість води, оскільки нормальна гідратація підтримує роботу судин та регуляцію температури.



Взимку потрібно постійно рухатися / Фото Freepik

Тепла ванночка та рух

Коротка тепла ванночка для ніг навіть на 5 хвилин здатна швидко повернути тепло. Після процедури потрібно ретельно висушити стопи й одягнути теплі шкарпетки, щоб зберегти ефект. Легке ворушіння пальцями, обертання стоп чи рух по кімнаті здатні стимулювати кровообіг і допомогти зігрітися природним шляхом.

Сухість та правильний догляд

Волога миттєво відбирає тепло, тому мокрі шкарпетки треба одразу змінити. Перед наступним використанням дайте теплу повністю висохнути. Зволожувальний крем допоможе уникнути сухості, що посилює відчуття холоду, а доглянуті стопи краще утримують тепло.

Ресурс Verywell Fit пропонує ще кілька цікавих методів, які допоможуть зберегти тепло ніг. Ефективною є поліетиленова плівка, яку одягають поверх шкарпетки – вона не дає холодному повітрю проникнути всередину. Також зверху на шкарпетки можна одягнути бахіли, які створять водонепроникний бар’єр.

А ще у спеціальних магазинах можна знайти одноразові грілки-устілки, які здатні забезпечити теплом до 6 годин. Їх можна покласти під чи над пальцями.

Ці кілька простих прийомів забезпечать комфорт ногам у морозяну погоду. Теплі шкарпетки, рух та правильне утеплення допоможуть захистити стопи й покращити кровообіг.

Які ще є цікаві поради?