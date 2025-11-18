Хліб збережеться набагато довше: бабусин хитрий трюк, який справді працює
- Білий пшеничний хліб черствіє швидше за інші види, тому його не варто зберігати у холодильнику чи поліетиленовому пакеті.
- Найкраще зберігати хліб у чистому кухонному рушнику або тканинних мішечках, що поглинають вологу і забезпечують доступ повітря.
Хліб – це той продукт, який завжди є у нас вдома. Однак мінус полягає в тому, що вже наступного дня він може стати черствим, а ще за кілька днів – з пліснявою. Продовжити його свіжість можна доволі просто.
Різні види хліба черствіють по-різному, пише 24 Канал з посиланням на RMF 24. Цільнозерновий хліб та хліб на заквасці черствіє повільно, бо містить клітковину й вологу, а кислотність закваски стримує розвиток плісняви. Білий пшеничний хліб черствіє найшвидше, тому його треба зберігати по-іншому.
Де не варто зберігати хліб?
Часто радять зберігати хліб у холодильнику, однак це не зовсім правильно. Під час охолодження крохмаль у м’якуші починає кристалізуватися, тож хліб втратить пухкість вже за добу. На смак він стане прісним, а структура – сухою.
Хліб потрібно зберігати в спеціальному місці / Фото Freepik
Також не рекомендовано тримати хліб у поліетиленовому пакеті. Попри те, що зовні хліб може здаватися свіжим, всередині він починає пітніти, створюючи ідеальні умови для утворення плісняви.
Де потрібно зберігати хліб?
Ще наші бабусі використовували цей метод, який вважається найнадійнішим. Про нього мало хто знає, але це – чистий кухонний рушник. Бавовна чи льон здатні поглинати надлишкову вологу, не перекриваючи доступ до повітря. Завдяки цьому методу хліб залишиться свіжим довше, не пересихаючи й не пліснявіючи.
У пригоді також стануть тканинні мішечки для хліба. Можна ставити буханку в дерев’яну хлібницю чи контейнер з вентиляційними отворами. У таких ємностях хліб збереже свій смак та аромат на кілька днів довше.
Які ще є цікаві лайфхаки?
