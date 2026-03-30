По пляшці на кожне фруктове дерево, і поширена проблема зникне сама: хитрий трюк дачників
- Садівники розвішують пластикові пляшки на деревах, щоб захистити урожай від птахів, оскільки пляшки видають звуки і виблискують на сонці.
- Інші методи захисту від птахів включають використання сіток, світловідбивних елементів та іграшкових хижаків.
Досвідчені садівники вже не перший рік розвішують по фруктових та ягідних деревах пластикові пляшки в спробах зберегти урожай. І цей метод набагато ефективніший, ніж може здатися.
Якщо побачите у саду пляшки на гілках, або ж шматки дисків, підвішені на нитках, не дивуйтеся – дачники намагаються вберегти урожай від пернатих поціновувачів фруктів та ягід – птахів, пише GrowVeg.
Навіщо розвішувати пляшки на деревах?
Пляшки – це не дивний декор, а цілком практичний прийом, що відомий садівникам вже не один рік. Саме він допомагає впоратися із неприємним явищем навали птахів, і особливо шпаків, що люблять поласувати вишнями, черешнями та абрикосами.
Після нальоту цих пернатих навіть дерево, що добре вродило, вже за якийсь тиждень може лишитися "голим", тож діяти слід превентивно. Зокрема – ще на початку весни розвішати пляшки на гілках.
На вітрі ці пляшки будуть хитатися і стукатися одна об одну. А якщо ви наллєте туди трохи води, або ж насиплете монет, вони ще й виблискуватимуть та видаватимуть незвичні звуки – і птахи такі дерева оминатимуть.
Птахи полюбляють їсти фрукти та ягоди / Фото Pexels
Цікаво! Якщо наповнити пляшки солодкою водою чи розведеним варенням, такі пляшки можуть також стати і пастками для ос та інших неприємних комах. Втім, будьте уважні, аби не зашкодити корисним запилювачам – метеликам, бджолам, а також корівкам, що захищають дерева від шкідників.
Як ще можна прогнати птахів з саду?
Якщо птахи у саду вам надокучають, є кілька простих способів тримати їх на віддалі, пише Martha Stewart. І ось кілька найбільш популярних:
- Сітка для метеликів – цей фізичний бар'єр на кущах та деревах з ягодами допоможе захистити їх від навали шпаків, синиць тощо.
- Світловідбивні елементи досить ефективно відлякують птахів. Найкраще використовувати предмети, що рухаються на вітрі, адже вони нагадують пернатим про хижаків.
- Іграшкові хижаки також допоможуть відлякати усіх зайвих птахів. Опудало змії, пластикова сова – це саме ті варіанти, що спрацюють найкраще.
