Ще не все втрачено: як врятувати сирі дрова, щоб вони ще горіли

Інколи трапляється, що навіть попри всі старання дрова перед зимовим сезоном залишаються сирими. Однак не варто впадати у відчай – все можна поправити.

Звісно, найбільше тепла дадуть сухі дрова, але вже якщо прикрість трапилася, потрібно вміти брати максимум з будь-якої ситуації. Як це зробити у випадку з сирими дровами – розповідає 24 Канал з посиланням на Reddit.

До теми Як висушити та зберігати дрова на зиму: так роблять всі господарі

Як розпалювати сирі дрова?

Навіть якщо ваші дрова сильно намокли, ви ще можете використати їх для опалення. Для цього потрібно занести "порцію" дров до сухого і теплого приміщення, щоб вони просушилися. Зазвичай потрібно 2 – 3 дні перед їх використанням.

Важливо!



Не запалюйте сирі дрова без попереднього просушування. Так вони лише засмітять димохід і даватимуть більше диму, аніж тепла.

Після цього потрібно добре розпалити вогонь, і лише потім підкладати вологі дрова. Для кращого горіння можете їх розрубати на менші поліна – так вони швидше займатимуться.

Також варто памʼятати, що у випадку з сирими дровами вогонь потрібно розпалювати згори донизу. Під час розпалу відкрийте заслінку на максимальний рівень.

До речі, знайти все за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Коли вогонь стабілізується – поступово закривайте заслінку, щоб обмежити потік кисню. Це уповільнить горіння, а дрова довше віддаватимуть тепло.

А ще вам може стати у пригоді лайфхак з ютуб-каналу "Женя Скакун", однак його потрібно відтворювати дуже обачно.

Корисні поради про дрова