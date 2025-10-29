Еще не все потеряно: как спасти сырые дрова, чтобы они еще горели

Иногда случается, что даже несмотря на все старания дрова перед зимним сезоном остаются сырыми. Однако не стоит отчаиваться – все можно поправить.

Конечно, больше тепла дадут сухие дрова, но уж если неприятность случилась, нужно уметь брать максимум из любой ситуации. Как это сделать в случае с сырыми дровами – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

К теме Как высушить и хранить дрова на зиму: так делают все хозяева

Как разжигать сырые дрова?

Даже если ваши дрова сильно намокли, вы еще можете использовать их для отопления. Для этого нужно занести "порцию" дров в сухое и теплое помещение, чтобы они просушились. Обычно требуется 2 – 3 дня перед их использованием.

Важно!!!



Не зажигайте сырые дрова без предварительного просушивания. Так они только засорят дымоход и будут давать больше дыма, чем тепла.

После этого нужно хорошо разжечь огонь, и только потом подкладывать влажные дрова. Для лучшего горения можете их разрубить на меньшие поленья – так они быстрее будут загораться.

Также стоит помнить, что в случае с сырыми дровами огонь нужно разжигать сверху вниз. Во время розжига откройте заслонку на максимальный уровень.

Когда огонь стабилизируется – постепенно закрывайте заслонку, чтобы ограничить поток кислорода. Это замедлит горение, а дрова дольше будут отдавать тепло.

А еще вам может пригодиться лайфхак с ютуб-канала "Женя Скакун", однако его нужно воспроизводить очень осмотрительно.

Полезные советы о дровах