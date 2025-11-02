Позбудьтеся конденсату з вікон назавжди: лайфхаки, які набрали популярність в соцмережах

У холодну пору року часто виникає конденсат на внутрішній поверхні вікон. Це стається тоді, коли тепле вологе повітря в приміщенні стикається з холодним склом. Конденсат викликає плісняву, тому від нього треба якнайшвидше позбуватися.

Краплі вологи підвищують вологість, тому ще й шкодять підвіконням та рамам, пише 24 Канал з посиланням на Express. Візьміть до уваги кілька порад, які допоможуть вивести конденсат з оселі назавжди.

Як позбутися консенсату?

Покращіть вентиляцію

Відкривайте вікна навіть на короткий період, щоб дозволити вологому повітрю виходити з приміщення. Фахівці також радять користуватися витяжкою під час приготування, щоб знизити кількість пари. А от повне відкриття вікон на 5 – 10 хвилин допоможе швидко замінити вологе повітря на свіже.

Контролюйте рівень вологості

Не сушіть одяг на радіаторі чи в кімнаті без належного провітрювання. За можливості використовуйте осушувач повітря, який допомагає знизити вологість в приміщенні.

Подбайте про тепло та ізоляцію

У приміщенні утримуйте рівномірну температуру, бо різкі перепади сприяють конденсації. Якщо ж вікна старі чи недостатньо утеплені – розгляньте можливість їх замінити чи встановіть додаткову внутрішню раму. Завдяки цьому підвищіть температуру внутрішньої поверхні скла й знизите ризик утворення конденсату.



Конденсат з вікон легко вивести / Фото Pexels

Заведіть собі регулярну звичку витирати вікна та підвіконня – це запобіжить надмірному накопиченню вологу, яка може призвести до цвілі. Кімнатні рослини переміщайте подалі від рам чи підвіконь, бо вони можуть сприяти ще більшому розвитку вологи.

Вивести конденсат з вікон можна завдяки звичайному засобу для миття посуду, пише The Spruce. Потрібно взяти чисту тканину з мікрофібри та нанести на неї трохи засобу для миття посуду. Після цього акуратно протріть все вікно. Таким чином ви позбудетеся конденсату, який вже з'явився на склі. Окрім того, мийний засіб залишає по собі тонку, непомітну плівку, що допоможе уникнути появи конденсату в майбутньому.

