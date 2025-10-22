Навіщо восени ставити миску з сіллю на підвіконня: цікавий лайфхак

В осінню пору в будинках все частіше з’являється вогкість та пліснява, тому для того, щоб впоратися з проблемою, варто застосувати один лайфхак. Фахівці радять використовувати сіль на підвіконні, яка здатна принести користь.

Звичайна сіль здатна втягнути на себе всю вологу й знизити утворення конденсату, коли водяна пара осідає на скло вікна, пише 24 Канал з посиланням на IFL Science.

Що зробити, щоб не було конденсату?

Господині вже давно користуються лайфхаком, який полягає у насипанні солі у миску. Сіль природним чином поглинає вологу з повітря, тож утворення крапель на вікнах буде помітно меншою. Сіль може бути будь-яка – столова чи кам’яна. Після того, коли сіль злипнеться, її потрібно поміняти на нову.

Втім, слід знати, що сіль активно поглинає випари лише за високої вологості. Коли вологість складає до 74%, то сіль не поглине водяну пару. Якщо ж сіль не допоможе, то можна використовувати вентиляційні отвори чи відкривати вікна, щоб виходило вологе повітря, а пара не осідала на холодній поверхні.



Конденсат на вікнах можна легко вивести / Фото Pexels