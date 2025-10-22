Навіщо восени ставити миску з сіллю на підвіконня: цікавий лайфхак
- Сіль на підвіконні може поглинати вологу і зменшувати утворення конденсату на вікнах.
- Для ефективності сіль слід замінювати, коли вона злипається, а при високій вологості варто використовувати додаткові методи, такі як вентиляція.
В осінню пору в будинках все частіше з’являється вогкість та пліснява, тому для того, щоб впоратися з проблемою, варто застосувати один лайфхак. Фахівці радять використовувати сіль на підвіконні, яка здатна принести користь.
Звичайна сіль здатна втягнути на себе всю вологу й знизити утворення конденсату, коли водяна пара осідає на скло вікна, пише 24 Канал з посиланням на IFL Science.
Що зробити, щоб не було конденсату?
Господині вже давно користуються лайфхаком, який полягає у насипанні солі у миску. Сіль природним чином поглинає вологу з повітря, тож утворення крапель на вікнах буде помітно меншою. Сіль може бути будь-яка – столова чи кам’яна. Після того, коли сіль злипнеться, її потрібно поміняти на нову.
Втім, слід знати, що сіль активно поглинає випари лише за високої вологості. Коли вологість складає до 74%, то сіль не поглине водяну пару. Якщо ж сіль не допоможе, то можна використовувати вентиляційні отвори чи відкривати вікна, щоб виходило вологе повітря, а пара не осідала на холодній поверхні.
Конденсат на вікнах можна легко вивести / Фото Pexels
Для видалення конденсату між склопакетами можна використовувати фен для волосся або обігрівач, розмістивши їх біля вікна, пише Express. Осушувач повітря також ефективно видаляє конденсат. Його можна розмістити на підвіконні, щоб зменшити вологість у приміщенні. Осушувач підійде для ванної кімнати, вітальні, кухні чи спальні.
Чому диван не можна ставити біля вікна?
Якщо диван поставити біля вікна, то тканина може вицвісти від сонця, перепадів температури, конденсату. Сонячне місце може пошкодити оббивку.
Розміщення дивана біля вікна блокує радіатор опалення, що заважає циркуляції тепла, а також ускладнює доступ до штор, рослин і миття вікон.
