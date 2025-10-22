Зачем осенью ставить миску с солью на подоконник: интересный лайфхак
- Соль на подоконнике может поглощать влагу и уменьшать образование конденсата на окнах.
- Для эффективности соль следует заменять, когда она слипается, а при высокой влажности стоит использовать дополнительные методы, такие как вентиляция.
В осеннюю пору в домах все чаще появляется сырость и плесень, поэтому для того, чтобы справиться с проблемой, стоит применить один лайфхак. Специалисты советуют использовать соль на подоконнике, которая способна принести пользу.
Обычная соль способна втянуть на себя всю влагу и снизить образование конденсата, когда водяной пар оседает на стекло окна, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL Science.
Читайте также Где нельзя ставить обогреватель в квартире: 6 мест опасных мест
Что сделать, чтобы не было конденсата?
Хозяйки уже давно пользуются лайфхаком, который заключается в насыпании соли в миску. Соль естественным образом поглощает влагу из воздуха, поэтому образование капель на окнах будет заметно меньше. Соль может быть любая – столовая или каменная. После того, когда соль слипнется, ее нужно поменять на новую.
Кстати, найти осушители воздуха по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.
Впрочем, следует знать, что соль активно поглощает испарения только при высокой влажности. Когда влажность составляет до 74%, то соль не поглотит водяной пар. Если же соль не поможет, то можно использовать вентиляционные отверстия или открывать окна, чтобы выходил влажный воздух, а пар не оседал на холодной поверхности.
Конденсат на окнах можно легко вывести / Фото Pexels
Для удаления конденсата между стеклопакетами можно использовать фен для волос или обогреватель, разместив их у окна, пишет Express. Осушитель воздуха также эффективно удаляет конденсат. Его можно разместить на подоконнике, чтобы уменьшить влажность в помещении. Осушитель подойдет для ванной комнаты, гостиной, кухни или спальни.
Почему диван нельзя ставить возле окна?
Если диван поставить возле окна, то ткань может выцвести от солнца, перепадов температуры, конденсата. Солнечное место может повредить обивку.
Размещение дивана возле окна блокирует радиатор отопления, что мешает циркуляции тепла, а также затрудняет доступ к шторам, растениям и мытью окон.
Частые вопросы
Как соль может помочь уменьшить образование конденсата на окнах?
Соль способна втянуть на себя всю влагу и снизить образование конденсата, когда водяной пар оседает на стекло окна - этот лайфхак хозяйки используют давно.
Какую соль лучше всего использовать для поглощения влаги?
Можно использовать любую соль - столовую или каменную. После того, как соль слипнется, ее нужно заменить на новую.
Всегда ли соль эффективно поглощает влагу?
Соль активно поглощает испарения только при высокой влажности. Если влажность составляет до 74%, соль не будет эффективной. В таком случае рекомендуется использовать вентиляционные отверстия или открывать окна.