Орхідея почне цвісти вдвічі швидше: дотримуйтеся елементарних порад

Орхідеї є вибагливими кімнатними рослинами, тож один неправильний крок може призвести до того, що вони почнуть погано рости. Фахівці розповіли про кілька хитрощів, які стимулюють квіти до пишного цвітіння.

В осінньо-зимову пору орхідея притуплює цвітіння через нестачу світла, пише 24 Канал з посиланням на GB News. Однак навіть у холодну пору цвітіння можна відновити. Потрібно лише звернути увагу на кілька основних речей.

Як покращити ріст орхідей?

В опалювальний стежте за тим, щоб у приміщенні не було занадто тепло. Найкраще, якщо температура не буде перевищувати 16 градусів тепла. Якщо батареї будуть надмірно гріти, то орхідея переключиться на ріст листя, а не квітів.

Навіть температурні коливання (вночі холодніше, ніж вдень) – стрес для рослини. А занадто низька температура (нижче 10 градусів тепла) загрожує ураженням коренів.



Орхідея може цвісти навіть взимку / Фото Pexels

Для активного цвітіння орхідеї потрібно не менше 8 годин природного світла на добу. Вазон тримайте ближче до вікна, але не під прямим сонцем – світло має бути трохи розсіяним. У короткі й похмурі дні можна додати підсвітку, але не сильно потужну, щоб не випалити листя.

Також досить важливим у розвитку орхідеї є полив. Рослину потрібно зволожувати, але не переливати, бо надмірна волога – це головна причина загнивання коренів. Перед поливом звертайте увагу на ґрунт. Якщо він трохи підсохнув, тоді його можна зволожувати.

А от пліснява у горщику може свідчити про зайву вологість. Вимийте горщик, промийте коріння та замініть ґрунт, якщо це буде потрібно.

Для кращого росту орхідеї можна підживлювати банановою шкіркою, пише Express. У ній міститься калій і фосфор, які покращують цвітіння та підтримують здоров'я коренів. Банановий настій готується шляхом замочування нарізаної шкірки у воді протягом двох днів, а потім розводиться з 10 частинами води для поливу орхідей щомісяця.

Як часто поливати фаленопсис?