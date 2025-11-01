Орхидея начнет цвести вдвое быстрее: придерживайтесь элементарных советов
- Орхидеи нуждаются в поддержании температуры не выше 16 градусов, во избежание роста листьев вместо цветов.
- Для активного цветения орхидеи необходимо не менее 8 часов естественного света в сутки и осторожный полив, во избежание загнивания корней.
Орхидеи являются привередливыми комнатными растениями, поэтому один неправильный шаг может привести к тому, что они начнут плохо расти. Специалисты рассказали о нескольких хитростях, которые стимулируют цветы к пышному цветению.
В осенне-зимнюю пору орхидея притупляет цветение из-за недостатка света, пишет 24 Канал со ссылкой на GB News. Однако даже в холодное время цветение можно восстановить. Нужно лишь обратить внимание на несколько основных вещей.
Как улучшить рост орхидей?
В отопительный сезон следите за тем, чтобы в помещении не было слишком тепло. Лучше всего, если температура не будет превышать 16 градусов тепла. Если батареи будут чрезмерно греть, то орхидея переключится на рост листьев, а не цветов.
Даже температурные колебания (ночью холоднее, чем днем) – стресс для растения. А слишком низкая температура (ниже 10 градусов тепла) грозит поражением корней.
Орхидея может цвести даже зимой / Фото Pexels
Для активного цветения орхидеи нужно не менее 8 часов естественного света в сутки. Вазон держите ближе к окну, но не под прямым солнцем – свет должен быть немного рассеянным. В короткие и пасмурные дни можно добавить подсветку, но не сильно мощную, чтобы не выжечь листья.
Также достаточно важным в развитии орхидеи является полив. Растение нужно увлажнять, но не переливать, потому что чрезмерная влага – это главная причина загнивания корней. Перед поливом обращайте внимание на почву. Если он немного подсох, тогда его можно увлажнять.
А вот плесень в горшке может свидетельствовать об излишней влажности. Вымойте горшок, промойте корни и замените почву, если это потребуется.
Для лучшего роста орхидеи можно подпитывать банановой кожурой, пишет Express. В ней содержится калий и фосфор, которые улучшают цветение и поддерживают здоровье корней. Банановый настой готовится путем замачивания нарезанной кожуры в воде в течение двух дней, а затем разводится с 10 частями воды для полива орхидей ежемесячно.
Как часто поливать фаленопсис?
Фаленопсис нуждается в поливе, когда корни становятся светлыми, а поверхность субстрата сухая, в период цветения влаги нужно больше.
Рекомендовано использовать методы "горячий душ" или "погружение в воду" для увлажнения, избегая попадания воды в пазухи листьев.
