Орхидея начнет цвести вдвое быстрее: придерживайтесь элементарных советов

Орхидеи являются привередливыми комнатными растениями, поэтому один неправильный шаг может привести к тому, что они начнут плохо расти. Специалисты рассказали о нескольких хитростях, которые стимулируют цветы к пышному цветению.

В осенне-зимнюю пору орхидея притупляет цветение из-за недостатка света, пишет 24 Канал со ссылкой на GB News. Однако даже в холодное время цветение можно восстановить. Нужно лишь обратить внимание на несколько основных вещей.

Как улучшить рост орхидей?

В отопительный сезон следите за тем, чтобы в помещении не было слишком тепло. Лучше всего, если температура не будет превышать 16 градусов тепла. Если батареи будут чрезмерно греть, то орхидея переключится на рост листьев, а не цветов.

Даже температурные колебания (ночью холоднее, чем днем) – стресс для растения. А слишком низкая температура (ниже 10 градусов тепла) грозит поражением корней.



Орхидея может цвести даже зимой / Фото Pexels

Для активного цветения орхидеи нужно не менее 8 часов естественного света в сутки. Вазон держите ближе к окну, но не под прямым солнцем – свет должен быть немного рассеянным. В короткие и пасмурные дни можно добавить подсветку, но не сильно мощную, чтобы не выжечь листья.

Также достаточно важным в развитии орхидеи является полив. Растение нужно увлажнять, но не переливать, потому что чрезмерная влага – это главная причина загнивания корней. Перед поливом обращайте внимание на почву. Если он немного подсох, тогда его можно увлажнять.

А вот плесень в горшке может свидетельствовать об излишней влажности. Вымойте горшок, промойте корни и замените почву, если это потребуется.

Для лучшего роста орхидеи можно подпитывать банановой кожурой, пишет Express. В ней содержится калий и фосфор, которые улучшают цветение и поддерживают здоровье корней. Банановый настой готовится путем замачивания нарезанной кожуры в воде в течение двух дней, а затем разводится с 10 частями воды для полива орхидей ежемесячно.

Как часто поливать фаленопсис?