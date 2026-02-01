Стійкі плями з духовки зійдуть на очах: дешевий засіб, який працює на відмінно

Крапля соусу чи жирні бризки одразу прилипають до скла духовки й утворюють неприємні патьоки. Прибрати їх не зовсім просто звичайною ганчіркою, тому варто скористатися корисними порадами від господинь.

Звичайного протирання дверцят скла недостатньо, пише Martha Stewart. Жорсткі губки чи агресивна хімія можуть призвести до подряпин, розводів та мутного нальоту. Особливо складними є ті плями, які вже встигли прикипіти.

Чим видалити плями зі скла?

Експертка з прибирання Алісія Соколовскі радить звернути увагу на звичайну харчову соду. Вона чудово відмиває пригорілий жир, прибирає залишки їжі та є безпечною для скла. Сода містить легкі абразивні властивості, тому легко прибирає забруднення, не пошкоджуючи поверхню.

Для створення засобу треба змішати 2 столові ложки соди з невеликою кількістю теплої води до консистенції пасти. Нанесіть суміш на внутрішню сторону скла й залишіть на 15 хвилин. Після зазначеного часу акуратно зніміть пасту м’якою губкою чи серветкою з мікрофібри. Залишки змийте чистою водою й витріть скло насухо.



Порада щодо миття духовки / Фото Pexels

Дуже застарілі плями можна відчистити за допомогою оцту. При контакті сода з оцтом вступають в реакцію й розм’якшують стійкий нагар. Спочатку треба нанести содову пасту на забруднення, а тоді збризнути білим оцтом. Суміш почне шипіти, тому її треба залишити на 15 хвилин, а тоді протерти вологою губкою, змити водою й протерти насухо.

Також можна скористатися побутовим пароочисником. Він добре підходить для легких та середніх забруднень. Принцип простий. Гаряча пара розм’якшує жир та пригорілі залишки, які легко зняти м’якою серветкою.

Фахівці просять пам’ятати, що чистити варто лише холодну духовку. Гаряче скло може тріснути від різкого перепаду температур.

Чим ще очистити скло духовки?

Для очищення скла духовки від жиру фахівці рекомендують використовувати меламінову губку, яка ефективно видаляє забруднення без хімічних засобів, пише City Magazine. Процес очищення займає не більше 5 хвилин, не залишає подряпин і є безпечним для дітей і тварин.

