Розсипте каву по дому, щоб позбутися павуків: спробуйте хоч один раз і не пожалієте

Павуки вдома – не рідкість, особливо в зимову пору, коли вони шукають тепла та їжі. Є багато методів, як їх позбутися, та найпростішим способом є банальне використання кави.

У грудні в павуків триває шлюбний сезон, тому їх можна помітити набагато частіше, пише 24 Канал з посиланням на Express. За словами фахівців, сильний аромат кави є природним відлякувачем для павуків.

Чому кава здатна прогнати павуків?

Вони не переносять різких запахів, тому кавова гуща може бути простим способом виведення павуків з дому. Її потрібно розсипати поблизу потенційних місць проникнення – біля вікон, дверей, вздовж плінтусів, у тріщинах і щілинах підлоги.

Перевагою такого методу є й те, що гуща відлякує інших комах, якими харчуються павуки. Якщо усіляких мух та мошок не буде в домі, то для павуків помешкання стане не таким привабливим.



Кавова гуща відлякую павуків / Фото Pexels

Найкращий ефект має саме свіжа кавова гуща, бо тоді її запах є найінтенсивнішим. Насипати каву можна у невеличкі мисочки, серветки чи тканинні мішечки, а тоді розставити у потрібних місцях.

Для посилення аромату, суху кавову гущу дехто радить навіть трішки підпалити, щоб зробити її запах ще різкішим.

Щоб не допустити павуків у дім, варто скористатися ще кількома ефективними методами, пише The Mirror. Перший спосіб – протирання стін ефірною олією апельсина. Павуки дуже не люблять запаху цитрусових, тому втечуть з будинку. Другий спосіб – натирання вікна олією перцевої м’яти. Запах цієї олії павуки теж не люблять, тож завдяки таким методам вдасться їх прогнати з оселі.

