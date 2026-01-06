Мишей не буде до кінця зими: трюк з часником, якого бояться гризуни

Взимку миші стають доволі активними, тож їх можна помітити в будинках чи квартирах. Сильне похолодання змушує гризунів шукати тепле помешкання та їжу, однак тварини завдають шкоди людям, тому їх можна прогнати досить просто.

Гризуни є значними нищівниками, бо здатні погризти електричні дроти, пошкодити меблі, їжу чи завдати клопоту ще багатьом іншим матеріалам у домі, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Як прогнати мишей за допомогою часнику?

Способів виведення гризунів з дому є безліч, проте найефективніше на них діють різкі запахи. До прикладу, доволі допоміжним є звичайний часник, який знайдеться в кожного на кухні. Він має характерний їдкий запах, який миттєво відлякує мишей.



Миші не люблять запаху часнику / Фото Unsplash

Потрібно лише розкласти зубчики часнику біля входу чи поруч зі сміттєвою корзиною. Перевагою такого методу відлякування є екологічність та доступність, проте суттєвий мінус полягає в тому, що запах зубчиків часнику з часом вивітрюється, тому їх треба змінювати раз на кілька днів. Для кращого результату їх можна проколоти зубочисткою.

Відчуваючи різкий часниковий аромат, миші оминатимуть помешкання, тож до кінця зими можна не переживати про продукти, які гризуни можуть погризти. Особливо корисним трюк з часником стане в коморах та підвалах, де ми тримаємо різні овочі та крупи.

Гризуни значною мірою покладаються на свій нюх, щоб орієнтуватися у просторі та знаходити їжу, пише Daily Express. Часник із його сильними сполуками сірки переважає нюх шкідників і змушує їх почуватися дезорієнтованими. Також запах часнику сприймається гризунами як токсична речовина, тому вони оминатимуть дім.

Які ще поради варто знати?