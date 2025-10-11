Жоден зайвий запах для килима не загрожуватиме: чим треба засипати на ніч і лише пропилососити
- Килими з часом вбирають сторонні запахи, але це не означає, що їх потрібно прати.
- Існує простий і дешевий спосіб позбутися запахів без прання килима.
З часом будь-який килим вбирає багато сторонніх запахів. Однак це зовсім не вирок і не сигнал відносити його на прання – є більш простий та дешевий спосіб.
Зайвий запах – це перша загроза для килима, якої ви можете позбутися завдяки одному перевіреному трюку досвідчених господинь. Що саме треба робити – розповідає 24 Канал з посиланням на Apartment therapy.
Як позбутися зайвих запахів на килимі?
Виявляється, соду можна використовувати не лише в кулінарії чи для прибирання різного роду нальотів. Вона навіть допоможе позбутися зайвих запахів на килимі.
Килим долає простору затишку / Фото Pixabay
Усе, що вам потрібно зробити – посипати килим содою, ретельно "втерти" віником та залишити на ніч. Зранку пилососимо – і зайвих запахів як не бувало.
Які ще засоби можуть бути дієвими?
Якщо ви розлили на килим рідину з неприємним запахом, то врятувати ситуацію допоможе оцет. Потрібно розчинити його у воді в пропорції 1:1 та обробити пляму, радять користувачі на Reddit.
Потім залишиться лише прополоскати це місце та дати йому висохнути.
Як ще використати соду вдома?
- Ви можете відчистити стіни та повернути їм свіжий вигляд.
- Також додавайте соду при митті посуду – він блищатиме як на картинці.