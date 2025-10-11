Со временем любой ковер впитывает много посторонних запахов. Однако это вовсе не приговор и не сигнал относить его на стирку – есть более простой и дешевый способ.

Лишний запах – это первая угроза для ковра, от которой вы можете избавиться благодаря одному проверенному трюку опытных хозяек. Что именно надо делать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Apartment therapy.

Как избавиться от лишних запахов на ковре?

Оказывается, соду можно использовать не только в кулинарии или для уборки разного рода налетов. Она даже поможет избавиться от лишних запахов на ковре.

Ковер преодолевает пространство уюта / Фото Pixabay

Все, что вам нужно сделать – посыпать ковер содой, тщательно "втереть" веником и оставить на ночь. Утром пылесосим – и лишних запахов как не бывало.

Какие еще средства могут быть действенными?

Если вы разлили на ковер жидкость с неприятным запахом, то спасти ситуацию поможет уксус. Нужно растворить его в воде в пропорции 1:1 и обработать пятно, советуют пользователи на Reddit.

Затем останется только прополоскать это место и дать ему высохнуть.

