Лайфхаки Хитрости на каждый день Ни один лишний запах для ковра не будет угрожать: чем надо засыпать на ночь и только пропылесосить
11 октября, 20:47
Ни один лишний запах для ковра не будет угрожать: чем надо засыпать на ночь и только пропылесосить

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Ковры со временем впитывают посторонние запахи, но это не значит, что их нужно стирать.
  • Существует простой и дешевый способ избавиться от запахов без стирки ковра.

Со временем любой ковер впитывает много посторонних запахов. Однако это вовсе не приговор и не сигнал относить его на стирку – есть более простой и дешевый способ.

Лишний запах – это первая угроза для ковра, от которой вы можете избавиться благодаря одному проверенному трюку опытных хозяек. Что именно надо делать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Apartment therapy.

Как избавиться от лишних запахов на ковре?

Оказывается, соду можно использовать не только в кулинарии или для уборки разного рода налетов. Она даже поможет избавиться от лишних запахов на ковре.

Ковер преодолевает пространство уюта / Фото Pixabay 

Все, что вам нужно сделать – посыпать ковер содой, тщательно "втереть" веником и оставить на ночь. Утром пылесосим – и лишних запахов как не бывало.

Какие еще средства могут быть действенными?

Если вы разлили на ковер жидкость с неприятным запахом, то спасти ситуацию поможет уксус. Нужно растворить его в воде в пропорции 1:1 и обработать пятно, советуют пользователи на Reddit.

Затем останется только прополоскать это место и дать ему высохнуть.

Как еще использовать соду дома?

  • Вы можете отчистить стены и вернуть им свежий вид.
  • Также добавляйте соду при мытье посуды – она будет блестеть как на картинке.