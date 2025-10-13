Сезон мандаринів наближається: як вибрати солодкі цитрусові
- Найсоковитіші мандарини дозрівають з жовтня по січень і повинні мати насичений, яскраво-помаранчевий відтінок для ознаки стиглості.
- Щоб вибрати солодкі мандарини, звертайте увагу на вагу, вільну шкірку, свіжість на дотик та аромат, який повинен бути приємним.
У магазинах вже почали з’являтися мандарини, однак не всі ще беруться їх купляти, бо бояться натрапити на кислі плоди. Є кілька простих лайфхаків, які допоможуть зрозуміти, які ж саме цитрусові є солодкими.
Мандарини є досить корисними через велику дозу вітаміну С, але не всі є добрими, бо деякі з них можуть бути занадто кислими, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Як вибрати солодкі мандарини?
Найсоковитіші мандарини дозрівають з жовтня по січень. Саме в цю пору можна на прилавках магазинів побачити плоди з Іспанії чи Італії. Якщо купувати мандарини в цей час, то вони мали б бути максимально солодкими, без різкої кислоти.
Колір – головний орієнтир
Ознакою стиглості є насичений, яскраво-помаранчевий відтінок. Зелені плями біля плодоніжки можуть свідчити про те, що фрукт ще не надто дозрілий.
Вага – показник соковитості
Якщо мандарина в долоні важча, ніж здається, то це є ознакою того, що всередині багато соку. Суха мандарина може бути не зовсім смачною.
Найкращі поради для вибору мандарини / Фото Pexels
Вільна шкірка
Шкірка повинна бути вільна, але не надто. Якщо ж вона легко знімається й не тріскається, то мандарин у розквіті. М’яка чи зморщена шкірка може свідчити про перезрілий фрукт.
Тест свіжості – дотик
Злегка натисніть на мандарину – м’якоть повинна бути свіжою, але не губчастою. Якщо під пальцями відчутна м’якість, то це є ознакою того, що фрукт висох чи не першої свіжості.
Головна підказка – аромат
Стиглий аромат має дуже приємний запах. Якщо ж аромату немає, то відповідно й фрукт буде "ніяким".
Одним з найкращих сортів вважається Клементина – це солодкі, маленькі мандарини без кісточок, які є ідеальним перекусом. Один середній мандарин містить понад 30% добової норми вітаміну С, тому ці фрукти корисно вживати в осінньо-зимовий період.
До речі, шкірка мандарина в поєднанні з оцтом – очистить жирну стільницю, пише Gazeta Poland. Поганий запах з холодильника також допоможе нейтралізувати шкірка мандарини. А ще вона є потужним ворогом для мурашок, оскільки вони тікають від потужного запаху цитрусових.
Що робити з опалими яблуками?
Британські експерти з Express кажуть, що опалі фрукти є розсадниками бактерій. Гнилі фрукти можуть приваблювати небажаних комах та шкідників. Опалі яблука треба зібрати якомога швидше, щоб мати змогу із зібраного урожаю ще зробити варення чи сік.
