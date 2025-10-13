У магазинах вже почали з’являтися мандарини, однак не всі ще беруться їх купляти, бо бояться натрапити на кислі плоди. Є кілька простих лайфхаків, які допоможуть зрозуміти, які ж саме цитрусові є солодкими.

Мандарини є досить корисними через велику дозу вітаміну С, але не всі є добрими, бо деякі з них можуть бути занадто кислими, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Як вибрати солодкі мандарини?

Найсоковитіші мандарини дозрівають з жовтня по січень. Саме в цю пору можна на прилавках магазинів побачити плоди з Іспанії чи Італії. Якщо купувати мандарини в цей час, то вони мали б бути максимально солодкими, без різкої кислоти.

Колір – головний орієнтир

Ознакою стиглості є насичений, яскраво-помаранчевий відтінок. Зелені плями біля плодоніжки можуть свідчити про те, що фрукт ще не надто дозрілий.

Вага – показник соковитості

Якщо мандарина в долоні важча, ніж здається, то це є ознакою того, що всередині багато соку. Суха мандарина може бути не зовсім смачною.



Найкращі поради для вибору мандарини / Фото Pexels

Вільна шкірка

Шкірка повинна бути вільна, але не надто. Якщо ж вона легко знімається й не тріскається, то мандарин у розквіті. М’яка чи зморщена шкірка може свідчити про перезрілий фрукт.

Тест свіжості – дотик

Злегка натисніть на мандарину – м’якоть повинна бути свіжою, але не губчастою. Якщо під пальцями відчутна м’якість, то це є ознакою того, що фрукт висох чи не першої свіжості.

Головна підказка – аромат

Стиглий аромат має дуже приємний запах. Якщо ж аромату немає, то відповідно й фрукт буде "ніяким".

Одним з найкращих сортів вважається Клементина – це солодкі, маленькі мандарини без кісточок, які є ідеальним перекусом. Один середній мандарин містить понад 30% добової норми вітаміну С, тому ці фрукти корисно вживати в осінньо-зимовий період.

До речі, шкірка мандарина в поєднанні з оцтом – очистить жирну стільницю, пише Gazeta Poland. Поганий запах з холодильника також допоможе нейтралізувати шкірка мандарини. А ще вона є потужним ворогом для мурашок, оскільки вони тікають від потужного запаху цитрусових.

Що робити з опалими яблуками?

Британські експерти з Express кажуть, що опалі фрукти є розсадниками бактерій. Гнилі фрукти можуть приваблювати небажаних комах та шкідників. Опалі яблука треба зібрати якомога швидше, щоб мати змогу із зібраного урожаю ще зробити варення чи сік.