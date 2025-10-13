В магазинах уже начали появляться мандарины, однако не все еще берутся их покупать, потому что боятся наткнуться на кислые плоды. Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут понять, какие же именно цитрусовые являются сладкими.

Мандарины достаточно полезны из-за большой дозы витамина С, но не все являются хорошими, потому что некоторые из них могут быть слишком кислыми, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Как выбрать сладкие мандарины?

Самые сочные мандарины созревают с октября по январь. Именно в эту пору можно на прилавках магазинов увидеть плоды из Испании или Италии. Если покупать мандарины в это время, то они должны быть максимально сладкими, без резкой кислоты.

Цвет – главный ориентир

Признаком спелости является насыщенный, ярко-оранжевый оттенок. Зеленые пятна возле плодоножки могут свидетельствовать о том, что фрукт еще не слишком созревший.

Вес – показатель сочности

Если мандарина в ладони тяжелее, чем кажется, то это является признаком того, что внутри много сока. Сухая мандарина может быть не совсем вкусной.



Лучшие советы для выбора мандарины / Фото Pexels

Свободная кожура

Кожура должна быть свободная, но не слишком. Если же она легко снимается и не трескается, то мандарин в расцвете. Мягкая или сморщенная кожура может свидетельствовать о перезревшем фрукте.

Тест свежести – прикосновение

Слегка нажмите на мандарин – мякоть должна быть свежей, но не губчатой. Если под пальцами ощутима мягкость, то это является признаком того, что фрукт высох или не первой свежести.

Главная подсказка – аромат

Спелый аромат имеет очень приятный запах. Если же аромата нет, то соответственно и фрукт будет "никаким".

Одним из лучших сортов считается Клементина – это сладкие, маленькие мандарины без косточек, которые являются идеальным перекусом. Один средний мандарин содержит более 30% суточной нормы витамина С, поэтому эти фрукты полезно употреблять в осенне-зимний период.

Кстати, кожура мандарина в сочетании с уксусом – очистит жирную столешницу, пишет Gazeta Poland. Плохой запах из холодильника также поможет нейтрализовать кожура мандарины. А еще она является мощным врагом для муравьев, поскольку они убегают от мощного запаха цитрусовых.

Что делать с опавшими яблоками?

Британские эксперты из Express говорят, что опавшие фрукты являются рассадниками бактерий. Гнилые фрукты могут привлекать нежелательных насекомых и вредителей. Опавшие яблоки надо собрать как можно скорее, чтобы иметь возможность из собранного урожая еще сделать варенье или сок.