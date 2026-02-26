Кругла, овальна чи прямокутна: на що зважати при виборі лежанки для собаки

Must have для собаки – комфортна лежанка, підібрана за індивідуальними особливостями улюбленця. Помилково думати, що це – лише місцем для сну. Лежанка також виручає і під час поїздок, і тоді, коли тварина втомилась після прогулянки чи просто хоче побути у тиші.

Від правильно підібраної лежанки залежить, наскільки комфортним буде відпочинок песика, повідомляє RSPCA. Фахівці радять орієнтуватися на позу, у якій улюбленець спить найчастіше. Водночас лежанка має дозволяти собаці вільно рухатися: згорнутися калачиком чи вільно витягнутися і випрямити лапки.

Собаки різного віку сплять від 12 до 18 годин на добу. Власна лежанка потрібна навіть тим улюбленцям, які люблять відпочивати у ліжку з господарями. Від наявності "свого простору" залежить психологічний комфорт песика.

Ветеринари зазначають, що починати варто з бази: лежанку необхідно підібрати під зріст та вагу собаки. Також важливо зважати на форму, бортики та тканину.

Окрема увага потрібна улюбленцям літнього віку або зі зниженою рухливістю. У таких випадках найкраще обрати лежанки з низьким входом і підтримкою, щоб песику не доводилося видиратися на висоту.

Кругла лежанка: для затишку і комфорту

Собакам, які люблять згортатися у клубочок, підійдуть круглі лежанки. Вони добре тримають тепло і дають відчуття "гнізда", особливо якщо є бортики.

Затишок та комфорт для вашого улюбленця / Фото Shutterstock

Такий формат є зручним для собак, які часто змінюють місце у квартирі чи будинку. Круглу лежанку легко переставляти, а також вона не займає багато простору.

Щоб не помилитися з розміром, орієнтир простий – собака має могти вільно вкластися у свою улюблену позу для сну. Навіть, якщо улюбленець невеликого розміру, не варто обирати дуже маленьку лежанку.

Овальна лежанка: компромісний формат

Овальна лежанка схожа на круглу, але дає більше простору по довжині. Її часто обирають, коли собака іноді згортається, а іноді витягує лапи вперед.

Овал зручний для порід із довгим корпусом. Також він добре підходить для собак, які люблять підпирати голову об край. Для цього потрібен бортик нормальної висоти, не декоративний.

Овальні лежанки часто беруть як "універсальний" варіант на щодень. Але тут важливо, щоб дно тримало форму і не провалювалося під вагою улюбленця.

Прямокутна лежанка: для "песиків-гімнастів"

Прямокутні лежанки дають максимум площі й добре стають біля стіни, під столом або поруч із диваном. Вони найкраще підходять собакам, які сплять витягнувшись або люблять практикувати розтяжку під час сну.

Такий формат зручний і для великих собак. Особливо, якщо лежанка має достатню товщину.

На що звернути увагу при виборі?

Починати варто з розміру. Лежанка має давати собаці місце для звичної пози – щоб вона могла лягти, витягнутися й спокійно перевернутися на інший бік.

Далі має значення, чи зручно песику буде заходити у лежанку. Якщо є бортики, вони не повинні бути надто високими. Після цього варто оцінити наповнення. "Собаче ліжко" має тримати форму і не перетворюватися на тонкий шар після кількох тижнів. Щільніші варіанти зазвичай краще підходять великим собакам і тим, хто любить спати на боці.

Не менш практичний момент – чохол і догляд. Лежанку доведеться чистити регулярно, тому варто наперед спростити собі побут, обравши оптимальний варіант.

Ще один нюанс, який необхідно врахувати: лежанка має стояти у зручному для песика місці, але водночас не заважати проходу чи пересуванню по оселі. Тому важливо зважати на те, як та чи інша модель поєднуватиметься з плануванням квартири чи будинку.