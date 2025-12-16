Навіщо обмотувати ялинку фольгою: дізнайтеся незвичний секрет

У більшості помешкань всередині грудня вже стоїть різдвяна ялинка. Однак для власників котів зелена красуня не лише приность радість, але й клопоти. Через блискітки й звисаючі деталі, ялинка привертає увагу пухнастиків.

Для котів ялинка стає ідеальним майданчиком для ігор, пише 24 Канал з посиланням на PetMD. Однак такі забавки можуть бути небезпечними. Коти часто гризуть мішуру, гірлянки, штучні гілки чи іграшки.

Читайте також Цієї зими треба наклеїти харчову плівку на вікна: чому так справді треба зробити

Ковтання цих предметів може загрожувати кишковою непрохідністю, тому експерти радять подбати про їхню безпеку.

До речі, знайти штучну чи живу ялинку за найкращими цінами можна на Prom. А ще гірлянди, кульки та усілякі прикраси. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна

Навіщо на ялинку вішати фольгу?

Є один простий та доступний спосіб обмежити котам доступ до ялинки – обгорнути нижню частину алюмінієвою фольгою. Багатьом котам не подобається текстура, блиск і характерний хрускіт. А ще листи фольги розкладені навколо дерева створюють своєрідий бар’єр для домашніх улюбленців.



Фольга прожене котів від ялинки / Фото Pexels

Матеріал є неприємний для лап і видає такий звук, що змушує котів триматися якнайдалі від ялинки. Фольгу для зручності можна закріпити скотчем. Також фахівці радять використовувати спеціальні спреї з гірким смаком, які не дозволять котам гризти гілки та прикраси.

Їх навіть можна зробити самостійно з води, розмарину, оцту та лимонного соку. Також рекомендовано пересунути меблі подалі від ялинки, оскільки коти часто використовують стільні чи дивани, як трамплін для стрибка.

Для збереження свіжості ялинки важливо підтримувати постійне зволоження, робити свіжий зріз перед встановленням та уникати розташування біля джерел тепла, пише Martha Stewart. Найкращим вибором для прикрас є світлодіодні гірлянди, оскільки вони не нагрівають гілки та не сприяють пересиханню дерева.

Які ще є цікаві лайфхаки?