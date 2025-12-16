Зачем обматывать елку фольгой: узнайте необычный секрет

В большинстве домов в середине декабря уже стоит рождественская елка. Однако для владельцев кошек зеленая красавица не только приносит радость, но и хлопоты. Через блестки и свисающие детали, елка привлекает внимание пушистиков.

Для котов елка становится идеальной площадкой для игр, пишет 24 Канал со ссылкой на PetMD. Однако такие игрушки могут быть опасными. Коты часто грызут мишуру, гирлянды, искусственные ветки или игрушки.

Читайте также Этой зимой надо наклеить пищевую пленку на окна: почему так действительно надо сделать

Глотание этих предметов может угрожать кишечной непроходимостью, поэтому эксперты советуют позаботиться об их безопасности.

До речі, знайти штучну чи живу ялинку за найкращими цінами можна на Prom. А ще гірлянди, кульки та усілякі прикраси. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна

Зачем на елку вешать фольгу?

Есть один простой и доступный способ ограничить котам доступ к елке – обернуть нижнюю часть алюминиевой фольгой. Многим котам не нравится текстура, блеск и характерный хруст. А еще листы фольги разложены вокруг дерева создают своеобразный барьер для домашних любимцев.



Фольга прогонит котов от елки / Фото Pexels

Материал неприятен для лап и издает такой звук, что заставляет котов держаться подальше от елки. Фольгу для удобства можно закрепить скотчем. Также специалисты советуют использовать специальные спреи с горьким вкусом, которые не позволят котам грызть ветки и украшения.

Их даже можно сделать самостоятельно из воды, розмарина, уксуса и лимонного сока. Также рекомендуется передвинуть мебель подальше от елки, поскольку коты часто используют стельные или диваны, как трамплин для прыжка.

Для сохранения свежести елки важно поддерживать постоянное увлажнение, делать свежий срез перед установкой и избегать расположения у источников тепла, пишет Martha Stewart. Лучшим выбором для украшений являются светодиодные гирлянды, поскольку они не нагревают ветви и не способствуют пересыханию дерева.

Какие еще есть интересные лайфхаки?