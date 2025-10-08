Проблема полягає в тому, що листя монстери починають коричневіти з кількох причин, тож не одразу вдається запобігти цьому, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як доглядати за монстерою?

Якщо монстера стоїть занадто далеко від вікна, то брак світла уповільнює природні процеси рослини. Як наслідок, частий полив призводить до перезволоження ґрунту й проблем з корінням.

Чорні плями з’являються на монстері, коли рослина слабка через погане освітлення, а ґрунт занадто вологий через надмірне використання води. Щоб запобігти утворенню коричневих плям, усім власникам рослини потрібно дотримуватися кількох правил.

Перемістіть рослину перед вікном

Ключовим фактором у правильному розвитку є достатня освітленість. Коли рослина буде стояти перед вікнами, то ґрунт частково висохне вже за тиждень.



За монстерою потрібно правильно доглядати / Фото Pexels

Поливайте за фіксованим графіком

Спочатку переконайтеся в тому, що рослини отримують достатньо світла, а потім визначте по ґрунту, чи готовий він до поливу. Поливати двічі на тиждень за графіком не потрібно, бо можна перезволожити рослину.

Використовуйте відповідний ґрунт

Старий чи бідний ґрунт може утримувати занадто багато води, тому коли монстера буде рости в правильному ґрунті та при вдалому освітленні, у неї виросте здоровіше листя без коричневих плям.

Втім, фахівці додали, що чорні плями потрібно зрізати, щоб листя відновилося. Запобігти появі нових плям дуже просто. Потрібно лише покращити умови освітлення, створити відповідний полив та скористатися правильним ґрунтом.

Вже невдовзі більшість з нас придбають різдвяник, за яким потрібен також правильний догляд, пише Real Simple. Щоб рослина добре росла, їй потрібно виділити 12 годин темряви щодня та помірно поливати до початку цвітіння.

Саме стабільна температура та яскраве непряме світло вдень важливі для здорового росту рослини. Від пересадки у більший горщик варто відмовитися, бо це може уповільнити ріст різдвяника.

