Чиста мікрохвильовка – це гарний настрій та ще більше задоволення від трапези. Який простий прийом дозволить буквально завжди тримати мікрохвильовку у чистоті – розповідає 24 Канал з посиланням на Simply Recipes.

Не пропустіть Сода замість побутової хімії: 3 геніальні способи використання в домі

Як легко очистити мікрохвильовку від бруду?

Усе, щоб вам потрібно – склянка вод та лимонний сік. Робимо розчин, ставимо у мікрохвильовку та вмикаємо на кілька хвилин.

Кілька секретів – і ваша мікрохвильовка завжди буде чиста / Фото Pixabay

За цей час пара з лимонним соком, почне активно діяти на жирові плями. Потім треба лише протерти мікрохвильовку – і воно блищить як новенька!

А якщо немає лимона?

В цьому випадку застосовуємо інгредієнт, який точно є на вашій кухні – оцет. Додаємо 2 столові ложки у склянку води, розмішуємо та ставимо на повну потужність на 3 хвилини, розчин має закипіти.

Залишаємо на 5 хвилин, а потім просто протираємо усі поверхні, підказує портал Southern Living.

Сода завжди прийде на допомогу