Чистая микроволновка – это хорошее настроение и еще больше удовольствия от трапезы. Какой простой прием позволит буквально всегда держать микроволновку в чистоте – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Simply Recipes.

Как легко очистить микроволновку от грязи?

Все, чтобы вам нужно – стакан воды и лимонный сок. Делаем раствор, ставим в микроволновку и включаем на несколько минут.

Несколько секретов – и ваша микроволновка всегда будет чистая / Фото Pixabay

За это время пар с лимонным соком, начнет активно действовать на жировые пятна. Затем надо лишь протереть микроволновку – и оно блестит как новенькая!

А если нет лимона?

В этом случае применяем ингредиент, который точно есть на вашей кухне – уксус. Добавляем 2 столовые ложки в стакан воды, размешиваем и ставим на полную мощность на 3 минуты, раствор должен закипеть.

Оставляем на 5 минут, а потом просто протираем все поверхности, подсказывает портал Southern Living.

Сода всегда придет на помощь