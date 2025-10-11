Чистая микроволновка – это хорошее настроение и еще больше удовольствия от трапезы. Какой простой прием позволит буквально всегда держать микроволновку в чистоте – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Simply Recipes.
Как легко очистить микроволновку от грязи?
Все, чтобы вам нужно – стакан воды и лимонный сок. Делаем раствор, ставим в микроволновку и включаем на несколько минут.
Несколько секретов – и ваша микроволновка всегда будет чистая / Фото Pixabay
За это время пар с лимонным соком, начнет активно действовать на жировые пятна. Затем надо лишь протереть микроволновку – и оно блестит как новенькая!
А если нет лимона?
В этом случае применяем ингредиент, который точно есть на вашей кухне – уксус. Добавляем 2 столовые ложки в стакан воды, размешиваем и ставим на полную мощность на 3 минуты, раствор должен закипеть.
Оставляем на 5 минут, а потом просто протираем все поверхности, подсказывает портал Southern Living.
Сода всегда придет на помощь
- Вы также можете использовать обычную соду во многих жизненных ситуациях.
- Этот дешевый ингредиент станет вашим незаменимым помощником, если вы будете знать о его универсальности.