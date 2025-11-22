Забудьте про горіходавку чи молоток: геніальний лайфхак, як відкрити волоські горіхи голіруч
- Щоб легко відкрити волоські горіхи, потрібно закип'ятити воду, замочити в ній горіхи на 20 хвилин, а потім розколоти руками.
- Ядро волоського горіха слід зберігати в сухому, прохолодному місці до 12 місяців у герметичному контейнері.
Волоські горіхи важко очистити, і це потребує багато часу. Але є один дуже швидкий та простий лайфхак, який дозволить зробити це без зайвих зусиль.
Тверда шкарлупа горіхів відбиває бажання і час, особливо коли немає під рукою щипців чи горіходавки, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok skibaanya. Але є простий спосіб, який дозволяє розкрити горіхи буквально голими руками – швидко, тихо й без уламків, які розлітаються на всі сторони.
Як швидко полущити горіхи?
Щоб швидко почистити горіхи, не потрібно докладати багато зусиль. Достатньо підготувати невелику каструлю й закип’ятити воду. Коли вода добре прогріється, висипте туди горіхи та залиште їх на двадцять хвилин – цього часу цілком достатньо, щоб шкарлупа стала м’якшою.
Під дією високої температури тверда оболонка поступово вбирає вологу і втрачає свою звичну міцність. Горіхи ніби "відпускають" зовнішній шар, тому його вже не потрібно розбивати молотком чи спеціальними щипцями. Це простий спосіб, який особливо виручає, коли потрібно швидко почистити велику кількість.
Після того як горіхи настоялися, дістаньте їх шумівкою та дайте остигнути кілька хвилин. Далі все дуже легко – розколоти їх можна просто руками, без зайвого шуму та без уламків по всій кухні. Це зручно, чисто й значно прискорює процес приготування будь-якої страви, де потрібні ядра.
Як найкраще зберігати волоські горіхи?
Ядро волоського горіха добре зберігається в прохолодному, сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів, coaldale walnuts.
Максимальний час зберігання – до 12 місяців. Найкраще його тримати в герметичному контейнері.
