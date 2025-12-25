Працює краще за соду, оцет та хімію: який засіб почистить злив за секунди

Злив у раковині або ванній з часом забивається, як би ви не старалися за ним доглядати. Наліт накопичується та утворює неприємний запах, тому його варто позбуватися.

Забруднений злив – це проблема, з якою зустрічається кожен. Який ефективний метод дуже швидко її позбутися – розповідає 24 Канал з посиланням на Wprost.

Як легко почистити злив?

Сода та оцет – чудові засоби, але вони можуть бути не такими дієвими проти жирових відкладень. Не треба панікувати, треба просто додати ще один простий інгредієнт – миючий засіб.

Ваш злив працюватиме на всі 100% / Фото Freepik

Спершу треба засипати соду і почекати кілька хвилин, поки вона осяде максимально глибоко. Далі заливаємо оцет і чекаємо 2 хвилини, щоб закінчилася реакція.

Тепер заливаємо велику кількість миючого засобу – щонайменше 200 мілілітрів. Він розчинить жирові залишки.

Залишилося промити великою кількістю теплої води – і готово. Бруд у зливі більше вас не турбуватиме.

Як часто треба прочищати злив?

Превентивний догляд завжди кращий за вирішення проблеми. Краще чистити злив принаймні один раз на два тижні, радить Onet.

Цього часу недостатньо для великих накопичень жиру та залишків бруду. Відтак, вам вдасться легко підтримувати чистоту зливу.

Які ще лайфхаки стануть у пригоді?