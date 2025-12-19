Укр Рус
19 грудня, 22:16
Секретний спосіб, про який не знає ніхто: як розмножувати герань

Альона Гогунська
Основні тези
  • Квітникарі рекомендують розмножувати герань методом "у пакеті", що створює ідеальний мікроклімат для утворення коренів.
  • Для найкращого цвітіння герані потрібно 4 – 6 годин сонячного світла на день, своєчасний полив, регулярне обрізання і добре дренований ґрунт.

Розмноження герані цікавить багатьох садівників. Однак мало хто знає про секретний спосіб, який допоможе отримати багато рослин з одного куща. Замість звичного укорінення живців у воді чи ґрунті, українські квітникарі радять метод "у пакеті".

Всіма секретами поділиться The Spruce, передає 24 Канал.

Який спосіб допоможе у розмноженні герані?

Замість звичного укорінення живців у воді чи ґрунті, українські квітникарі радять метод "у пакеті", що створює ідеальний мікроклімат для утворення коренів і значно спрощує процес без частого поливу чи додаткових турбот. 

За цим методом живці герані нарізають зі здорового куща довжиною приблизно 15 сантиметрів, очищають нижнє листя і встромляють у вологий субстрат із торфу та перліту, а потім щільно закривають у поліетиленовий пакет. Усередині завдяки високій вологості створюється "домашній парник", в якому коріння формується вже за кілька тижнів без додаткового поливу. 

Експерти рекомендують ставити пакети у світле, але не під прямі сонячні промені місце з температурою близько 18 градусів, а після появи коренів висаджувати кілька живців разом у великий горщик – так можна отримати щільний, пишний кущ, який навесні рясно зацвіте. 

Який спосіб допоможе у розмноженні герані / Фото Unsplash

Як герань цвіте взимку?

У блозі Martha Stewart пише, що взимку герань може цвісти, якщо забезпечити їй достатнє світло, помірну температуру та правильний догляд: 

  • рослину варто ставити на сонячне підвіконня або досвічувати фітолампами,
  • підтримувати температуру близько 15 – 20 градусів,
  • поливати помірно, не допускаючи перезволоження ґрунту,
  • підживлювати раз на місяць добривом для квітучих рослин,
  • обрізати відцвілі квітконоси для стимуляції появи нових бутонів,
  • Саме за таких умов навіть взимку герань здатна радувати яскравими квітами.

Як зробити так, щоб герань цвіла цілий рік?

Раніше ми писали, що для найкращого цвітіння герані необхідно 4 – 6 годин сонячного світла на день і своєчасний полив, щоб запобігти пересиханню ґрунту. Регулярне обрізання зайвих пагонів допомагає стимулювати здоровий ріст нових бутонів і підвищує якість цвітіння. Герань потребує добре дренованого ґрунту; додавання органічних матеріалів може покращити дренаж і сприяти кращому цвітінню.